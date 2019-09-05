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05.09.2019 13:56
Рубрика: Власть

Колледжи прекратят прием по специальностям с устаревшими программами

Текст: Мария Агранович
На портале проектов нормативных правовых актов размещен проект приказа Министерства просвещения о пересмотре содержания перечней профессий и специальностей в профобразовании.
Фото: Евгений Курсков/ТАСС Фото: Евгений Курсков/ТАСС
Фото: Евгений Курсков/ТАСС

Суть документа в том, что с 2021 года по ряду профессий и специальностей приема в колледжи больше не будет. Причина - устарели образовательные программы. Какие? В перечень попали программы для 9 профессий и 23 специальности, например, "техническая эксплуатация промышленного оборудования", "оптик-механик", "станочник", "мастер отделочных строительных работ" и другие.

Фото: РИА Новости.
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В пресс-службе ведомства подчеркнули: проект приказа не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям, просто действующие стандарты уже не отвечают запросам рынка. А современные навыки и компетенции в более актуальном формате заложены в программах подготовки "Топ 50 перспективных профессий и специальностей", утвержденных ранее министерством труда и министерством просвещения.

Отметим, это лишь первый этап работы по обновлению всего перечня профессий и программ подготовки. Началось общественное обсуждение.

Кстати, в интервью "Российской газете" министр просвещения Ольга Васильева уже говорила, что из перечня уйдет около 100 профессий: "некоторые профессии устарели содержательно, другие профессии - в принципе исчезают, третьи - изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах".

Власть Работа власти Госуправление Общество Образование Правительство Минпросвещения
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