Колледжи прекратят прием по специальностям с устаревшими программами

Суть документа в том, что с 2021 года по ряду профессий и специальностей приема в колледжи больше не будет. Причина - устарели образовательные программы. Какие? В перечень попали программы для 9 профессий и 23 специальности, например, "техническая эксплуатация промышленного оборудования", "оптик-механик", "станочник", "мастер отделочных строительных работ" и другие.

В пресс-службе ведомства подчеркнули: проект приказа не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям, просто действующие стандарты уже не отвечают запросам рынка. А современные навыки и компетенции в более актуальном формате заложены в программах подготовки "Топ 50 перспективных профессий и специальностей", утвержденных ранее министерством труда и министерством просвещения.

Отметим, это лишь первый этап работы по обновлению всего перечня профессий и программ подготовки. Началось общественное обсуждение.

Кстати, в интервью "Российской газете" министр просвещения Ольга Васильева уже говорила, что из перечня уйдет около 100 профессий: "некоторые профессии устарели содержательно, другие профессии - в принципе исчезают, третьи - изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах".