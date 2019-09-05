Lada Xray Cross с "механикой" получил Apple CarPlay и Android Auto

Продажи Lada Xray Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией начались в июле. Помимо связки новой коробки и двигателя модель получила обновлённую мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

Они позволяют выводить на сенсорный экран все нужные водителю функции не отвлекаясь от дороги. Более того, развлекательная система получила новый тачскрин с высоким разрешением и возможностью реакции сразу на несколько прикосновений (multitouch), а также более эффективный микрофон обратной связи.

Как сообщает портал лада.онлайн, со второй половины августа обновленным устройством теперь оснащается и "механическая" версия Lada Xray Cross. Вслед за нововведением автоматически вырос и ценник на модель. Речь идёт об удорожании топового исполнения Luxe-Prestige на 3000 рублей. Теперь самый дорогой Xray Cross с МКП стоит 921 900 рублей.

Напомним, Lada Xray Cross МТ оснащается 1,8-литровым "вазовским" двигателем мощностью 122 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Стоимость модели начинается с отметки в 754 900 рублей.

На Lada Xray Cross АТ устанавливается двигатель Renault H4Mk мощностью 113 л.с. и бесступенчатая автоматическая трансмиссия Jatco JF015E. Цены на Xray Cross с "вариатором" лежат в диапазоне от 841 900 до 966 900 рублей.