МЭР ответило на заявление Мутко по работе с пострадавшими от паводка

Министерство экономического развития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко, который указал на задержку выплат пострадавшим от наводнения предпринимателям Иркутской области.

"Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок, - говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития. - Основную поддержку в этом вопросе оказали (первый вице-премьер - министр финансов) А.Г. Силуанов и (вице-премьер - руководитель аппарата правительства) К.А. Чуйченко. К сожалению, участие В.Л. Мутко в этом вопросе было минимальным. Теперь важно довести эти деньги до людей справедливым образом".

Ранее, как передает РИА Новости, Мутко на заседании комиссии по ликвидации последствий паводка заявил, что, несмотря на оперативно принятое правительством решение выделить пострадавшим субсидии, до них ни копейки не доведено из-за того, что Минэкономразвития еще не приняло соответствующих решений.

Средства выделены в конце августа распоряжением правительства из его резервного фонда на возобновление деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на затронутых паводком территориях.