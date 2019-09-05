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05.09.2019 23:46
Рубрика: Власть

МЭР ответило на заявление Мутко по работе с пострадавшими от паводка

Текст: Игорь Зубков

Министерство экономического развития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко, который указал на задержку выплат пострадавшим от наводнения предпринимателям Иркутской области.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок, - говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития. - Основную поддержку в этом вопросе оказали (первый вице-премьер - министр финансов) А.Г. Силуанов и (вице-премьер - руководитель аппарата правительства) К.А. Чуйченко. К сожалению, участие В.Л. Мутко в этом вопросе было минимальным. Теперь важно довести эти деньги до людей справедливым образом".

Фото: Тимофей Борисов/РГ
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Ранее, как передает РИА Новости, Мутко на заседании комиссии по ликвидации последствий паводка заявил, что, несмотря на оперативно принятое правительством решение выделить пострадавшим субсидии, до них ни копейки не доведено из-за того, что Минэкономразвития еще не приняло соответствующих решений.

Средства выделены в конце августа распоряжением правительства из его резервного фонда на возобновление деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на затронутых паводком территориях.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Правительство Вице-премьеры Правительство Минэкономразвития Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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