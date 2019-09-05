Милош Земан высказался за сохранение памятника Коневу в Праге

Памятник маршалу Коневу в Праге, ставший причиной скандалов в последний месяц, должен остаться в чешской столице, считает президент страны Милош Земан. По его мнению, демонтировать и вывозить из города памятник не нужно.

"Я рекомендовал бы оставить памятник на месте, - передает ТАСС фрагменты интервью Земана телеканалу "Баррандов". - Маршал Конев освободил не только Прагу, но и Освенцим. Те, кто борются с памятниками, являются трусами. Памятники не могут защищаться".

Напомним, что судьбу монумента предстоит решать властям шестого района Праги и они склонны идти на поводу у русофобски настроенной части чешского общества. В последние недели памятник неоднократно пытались исписать оскорбительными надписями, во избежании чего и было выдвинуто предложение о демонтаже монумента.