Новости

Милош Земан высказался за сохранение памятника Коневу в Праге 22:38
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ 21:47
Ученые обнаружили, что морские змеи используют свою голову как жабры 21:36
Умер первый исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон 21:20
В Батуми нашли "сокровища" римского командира 21:15
Мутко раскритиковал работу МЭР с пострадавшими в Тулуне предпринимателями 21:13
Бывший аналитик ЦРУ рассказал о звонке Путина Бушу перед 11 сентября 21:09
Боец ММА Шлеменко потерпел поражение от Ханикатта 20:39
В школьной столовой под Липецком нашли рис с червями 19:35
Участники "Уральских пельменей" объявили о прощальном туре 19:20
СК сообщил подробности катастрофы с прогулочным катером в Крыму 19:15
В Москву возвращаются автомобильные пробки 19:02
В Крыму МЧС приостановит поиски пассажира затонувшего катера 18:47
Рэпер Элджей женился на ведущей "Орла и решки" Ивлеевой 18:42
Стоимость барреля нефти превысила 62 доллара 18:38
В Севастополе завели дело по факту смерти пенсионерки у больницы 18:31
Назван исполнитель одной из главных ролей в сериале "Властелин колец" 18:15
Эксперт: покупатели "драйверской" Lada Granta хотят выделяться из толпы 18:00
На севере Петербурга нашли чемодан с убитой женщиной внутри 17:57
В Сочи объявили штормовое предупреждение 17:30
В Саратове рассказали о состоянии членов экипажа опрокинувшегося Ми-8 17:27
СК начал проверку по факту обрушения здания в лагере Подмосковья 17:21
Беспилотники "Яндекса" начнут перевозить пассажиров в 2023 году 17:18
В Петербурге появится памятник великому Баху 17:16
Новой Skoda Octavia RS очень не повезло на испытаниях 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС защитил права жителей многоквартирного дома при межевании двора
ВС защитил права жителей многоквартирного дома при межевании двора
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
05.09.2019 22:38
Рубрика: В мире

Милош Земан высказался за сохранение памятника Коневу в Праге

Памятник маршалу Коневу в Праге, ставший причиной скандалов в последний месяц, должен остаться в чешской столице, считает президент страны Милош Земан. По его мнению, демонтировать и вывозить из города памятник не нужно.

Активисты отмыли после акта вандализма памятник Коневу в Праге
В Праге выразили сожаление по поводу инцидента с памятником Коневу

"Я рекомендовал бы оставить памятник на месте, - передает ТАСС фрагменты интервью Земана телеканалу "Баррандов". - Маршал Конев освободил не только Прагу, но и Освенцим. Те, кто борются с памятниками, являются трусами. Памятники не могут защищаться".

Напомним, что судьбу монумента предстоит решать властям шестого района Праги и они склонны идти на поводу у русофобски настроенной части чешского общества. В последние недели памятник неоднократно пытались исписать оскорбительными надписями, во избежании чего и было выдвинуто предложение о демонтаже монумента.

В мире Европа Чехия Вторая мировая война
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
В Саратове рассказали о состоянии членов экипажа опрокинувшегося Ми-8
В Кремле не подтвердили планы телефонного разговора Путина с Зеленским
Негосударственные пенсии разрешат получать на пять лет раньше
Путин предлагал Трампу купить у России гиперзвуковое оружие