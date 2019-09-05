Министр просвещения рассказала, зачем нужны экзамены в школе

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала порталу "Российское образование" о том, зачем нужны экзамены в школе.

"Проверка того, что изучает школьник, - это неразрывно связанный с образованием процесс. Он позволяет выявить уровень знаний и в случае необходимости скорректировать педагогические подходы. Это зеркало образования", - рассказала министр.

По ее словам, в российской истории уже был прецедент полной отмены экзаменов. Это происходило в послереволюционный период.

"Но ничего хорошего для школьного образования это не принесло, и проверочные испытания вернулись. Мы прошли этот опыт сто лет назад", - подчеркнула Ольга Васильева.

Также она рассказала, что во всех странах - лидерах по общему образованию - есть процесс проверки знаний. Где-то акцент сделан на внутреннюю оценку, где-то - на единую для всей страны систему.

"Но даже в Финляндии, известной своим свободным подходом, для продолжения обучения в высшей школе знания проверяют", - резюмировала министр.

Напомним, сегодня в ходе Восточного экономического форума глава Сбербанка Герман Греф выступил за отмену экзаменов в школах и назвал их катастрофой.