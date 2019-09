Названы смартфоны, которые первыми получат Android 10

Портал Android Central опубликовал аналитический материал, в котором рассказал, какие флагманские смартфоны получат новую версию Android 10 с наиболее высокой вероятностью.

Уже известно, что установить обновление можно на устройства Google Pixel, начиная с первых моделей. В модельном ряду Samsung обновиться смогут флагманы, начиная с Galaxy S9 и более новые. Устройства из линеек Galaxy S8 пока и Note8 находятся под вопросом. Обновление, скорее всего, будет доступно с выходом Galaxy S11.

Смартфоны Huawei будут обновляться, несмотря на санкции. В список, обнародованный компанией, вошли модели Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, P smart 2019, P smart+ 2019, P smart Z, Mate 20 X, Mate 20 X (5G), P20 Pr, P20, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, Mate 10, Mate 20 lite, HONOR 20 Lite, HONOR 20, HONOR 20 PR, HONOR View20, HONOR 10 Lite, HONOR 10 и HONOR 8X.

Motorola обновит Android в моделях Moto G7, G7 Power, G7 Play и G7 Plus, Moto Z4, Moto Z3 и Z3 Play, Moto E6, Motorola One, Motorola One Power и Motorola One Action.

В модельном ряду Nokia обновится следующие устройства: Nokia 7.1, Nokia 8.1, Nokia 9 Pureview, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 2.2, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 1 Plus, Nokia 5.1 Plus, Nokia 8 Sirocco, Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1 и Nokia 1.

В отношении Oneplus эксперты не уверены, но включили в список следующие модели: OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 6T, OnePlus, OnePlus 5T и OnePlus 5.