Новой картиной Звягинцева займутся продюсеры фильмов Серебренникова

Появилась информация о новом фильме Андрея Звягинцева.

Интересно, что новой картиной автора "Елены", "Левиафана" и "Нелюбви" займётся кинокомпания Hype Film, работавшая с другим известным разоблачителем российских реалий Кириллом Серебренниковым над фильмами "Ученик" и "Лето".

Как сообщил продюсер Илья Стюарт, назвавший творчество Звягинцева "зеркалом российской действительности", лента Звягинцева расскажет историю состоятельного человека средних лет и его обманчивого благополучия.

Название фильма пока неизвестно. Съёмки должны начаться в 2020 году, прокат намечен на 2021-й.

Сейчас, сообщает KP.RU, режиссёр и его команда работают над сценарием и выбирают локации съёмок.