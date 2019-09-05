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Новой картиной Звягинцева займутся продюсеры фильмов Серебренникова

Новости
    05.09.2019, 15:47
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Пресс-служба Каннского кинофестиваля Фото: Пресс-служба Каннского кинофестиваля
Фото: Пресс-служба Каннского кинофестиваля

Появилась информация о новом фильме Андрея Звягинцева.

Интересно, что новой картиной автора "Елены", "Левиафана" и "Нелюбви" займётся кинокомпания Hype Film, работавшая с другим известным разоблачителем российских реалий Кириллом Серебренниковым над фильмами "Ученик" и "Лето".

Как сообщил продюсер Илья Стюарт, назвавший творчество Звягинцева "зеркалом российской действительности", лента Звягинцева расскажет историю состоятельного человека средних лет и его обманчивого благополучия.

Название фильма пока неизвестно. Съёмки должны начаться в 2020 году, прокат намечен на 2021-й.

Сейчас, сообщает KP.RU, режиссёр и его команда работают над сценарием и выбирают локации съёмок.

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