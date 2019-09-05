Общественный транспорт Москвы становится безопаснее

Обновление подвижного состава стало одним из главных факторов роста безопасности общественного транспорта мегаполиса. Количество дорожно-транспортных происшествий с городским транспортом столицы существенно сократилось - до 12% в 2018 году. Об этом говорится в ежегодном отчете Департамента транспорта и дорожного-транспортной инфраструктуры города Москвы. По мнению экспертов в области транспорта, этому способствует, прежде всего, активное обновление подвижного состава как магистрального наземного транспорта, так и рельсового в течение последних восьми лет.

Так, за этот период парк вагонов метрополитена обновился на 49% (с 2010 года на линии вышли 2413 новых вагонов), на 52% - парк пригородных железнодорожных поездов (2653 новых вагона с 2010 года) и на 100% - парк автобусов (9993 единицы с 2010 года). Также в городе появился новый вид транспорта - электробусы. Как сообщает Дептранс, к концу 2020 года их парк должен составить 900 единиц.

В результате средний возраст городского транспорта снижен на треть, что снижает риск аварий и внезапных поломок. А благодаря высокому качеству и технологическим нововведениям в новом подвижном составе повышается уровень безопасности всех пассажиров, находящихся в салоне.

В целом, состояние подвижного состава и дорожно-транспортной инфраструктуры эксперты относят к понятию активной транспортной безопасности (пассивная транспортная безопасность относится к действиям пассажиров) и оценивают ее уровень в Москве как очень высокий.

"В плане активной безопасности в столице сейчас большое внимание уделяется видеонаблюдению, спутниковой навигации, организации удобных и заметных аварийных выходов. В целом, количество происшествий сократилось, общественный транспорт стал безопаснее", - отмечает руководитель Центра независимых комплексных транспортных исследований Российского университета транспорта (МИИТ) Алексей Колин.

Фото: Светлана Батова

Фото: предоставлено пресс-службой Трансмашхолдинга

Фото: Сергей Михеев/РГ

В авангарде тренда обеспечения активной безопасности - железнодорожный транспорт столицы. Например, с учетом всех последних тенденций и требований спроектированы поезда "Иволга", которые сегодня ходят по направлениям Москва Белорусская − Одинцово, Москва Белорусская - Усово, Царицыно - Подольск.

За активную безопасность в поезде отвечает множество конструкционных особенностей. В частности, в поезде нет тамбуров. С одной стороны, это играет существенную роль для снижения рисков противоправных действий, поскольку межвагонное пространство хорошо освещено и оснащено камерами видеонаблюдения. С другой - позволяет пассажирам равномернее заполнять пространство салонов и беспрепятственно проходить поезд насквозь. Таким образом, уменьшена вероятность давки, скопления большого количества людей в одной точке - как в поезде, так и на платформах.

Вместе с тем, в "Иволге" достаточное количество разноуровневых поручней - на спинках кресел, подвесных, вертикальных и горизонтальных. Кроме того, новая компоновка сидений по схеме 2+2 и сокращение их количества упрощают проход пассажиров по салону. В расширенных туалетных комнатах достаточно пространства как для пассажиров с детьми, так и для маломобильных групп граждан - для них есть специальные поручни.

Стеллажи для мелко- и крупногабаритного багажа надежно фиксируют чемоданы и ручную кладь, для велосипедов есть специальные велокрепления, они не мешают движению пассажиров и не создают риск получения травм.

Эксперты отмечают, что внутреннее пространство "Иволги" реализовано с упором на безопасность. "Сейчас в тренде появление новых видов транспорта и важно, чтобы они были не только комфортными, но и не создавали дополнительных угроз. В "Иволге" есть видеонаблюдение, датчики подсчета пассажиров, отсутствуют тамбуры, где выше вероятность противоправных действий, курения, распития спиртного, - рассказывает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. - К тому же не надо забывать и о современной системе кондиционирования - она ведь тоже относится к безопасности, поскольку важна для сердечников, у которых часто "скачет" давление".

Кроме того, каждый вагон "Иволги" оснащен огнетушителями и аварийными выходами. Головные вагоны оборудованы краш-модулями, которые поглощают удар в случае столкновения, обеспечивая безопасность находящихся внутри людей. Также в поезде внедрена система контроля бдительности машиниста и цифровое управление составом.

Уже в конце этого года 39 обновленных составов должны пойти по первым двум линиям Московских центральных диаметров (МЦД) - от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. По сути, это новый для города вид транспорта - наземное метро, которое соединит города Подмосковья между собой через центр столицы и будет интегрировано в существующую транспортную систему.

По МЦД начнут ходить "Иволги" в новой модификации, получившие ряд существенных улучшений, начиная от экстерьера (поезд получил новую "маску") и заканчивая технологическими нововведениями, такими как цветные маршрутные табло и обновленные индикаторы открытия дверей.

Новая модификация поезда была представлена в рамках международного железнодорожного салона "PRO//Движение. Экспо", который прошел 28-31 августа 2019 года в подмосковной Щербинке.

В целом, по данным Дептранса, к концу 2019 года пригородный железнодорожный транспорт Москвы будет обновлен до 74% - его пополнят 1365 новых вагонов.

Поставки нового подвижного состава ждут также столичную подземку (2776 новых вагонов, или обновление до 80%) и наземный магистральный транспорт (4 000 единиц новых автобусов).