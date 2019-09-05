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05.09.2019 14:59
Рубрика: Общество

Отмену школьных экзаменов поддерживают лишь 28% россиян

Текст: Ольга Игнатова

Большинство россиян высказалось против отмены школьных экзаменов (58%), выяснили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Фото: РИА Новости
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С радостью не сдавали бы экзамены только чуть более четверти респондентов (28%). При этом идея отказаться от проверки знаний больше по душе женщинам - ее поддерживают 31% представительниц прекрасного пола. А среди мужчин идея нравится 24% респондентов. Чем старше респонденты, тем меньше среди них сторонников инициативы: 32% среди россиян моложе 34 лет и 18% среди тех, кто старше 45 лет.

Напомним, что, выступая на Восточном экономическом форуме, глава Сбербанка Герман Греф призвал отменить школьные экзамены, потому что они лишают желания учиться. Комментируя свои ответы, респонденты, которые согласны с предложением Грефа, отмечали, что экзамены - это всегда стресс для детей. Особенно много нареканий к ЕГЭ. Противники инициативы говорят о том, что проверка знаний необходима. Но возможно, стоит вернуться к хорошо зарекомендовавшей себя еще в советские годы системе проверки знаний.

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