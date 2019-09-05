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05.09.2019 02:32
Рубрика: В мире

Палата общин Великобритании одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Фото: AP Photo/Matt Dunham Фото: AP Photo/Matt Dunham
Фото: AP Photo/Matt Dunham

Палата общин британского парламента в третьем чтении приняла законопроект, обязывающий правительство премьер-министра Бориса Джонсона отсрочить выход страны из состава ЕС на три месяца - до 31 января 2020 года.

Фото: AP
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Голосование состоялось в среду вечером. Документ поддержали 327 законодателей, против выступили 299. Законопроект вступит в силу в том случае, если будет одобрен Палатой лордов. Не исключено, что это может произойти уже в четверг, пишет ТАСС. Однако парламентские процедуры могут позволить немногочисленным лордам, выступающим за "жесткий" Brexit, значительно затянуть этот процесс.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в случае негативного для его планов исхода голосования он намерен объявить на 15 октября перевыборы в парламент.

Джонсон намерен во что бы то ни стало противодействовать переносу даты Brexit. Он настаивает, что до конца октября Великобритания должна выйти из состава ЕС вне зависимости от того, удастся ли добиться заключения "сделки" с Брюсселем или нет.

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