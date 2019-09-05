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Рубрика: В мире

Пентагон озвучил сроки развертывания запрещенных ДРСМД ракет

К началу 2020-х годов США планируют развернуть новые высокоточные ракеты, а также гиперзвуковые с баллистической боеголовкой, запрещенные ранее российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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Об этом в среду журналистам заявил исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти, сообщает еженедельник Defense News. Говоря о высокоточных ракетах, министр отметил, что, если их перепрограммировать, они по своей дальности будут выходить за рамки ДРСМД. Это же, по его словам, касается и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой.

Все это находится в процессе разработки и может быть сделано в "самом ближайшем будущем", - цитирует ТАСС Маккарти. "Мы рассчитываем развернуть гиперзвуковые, а также высокоточные ракеты в начале 2020-х годов", - подчеркнул представитель Пентагона.

Напомним, ранее заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер заявил, что до конца 2019 года Вашингтон намерен провести испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, которая ранее была запрещена ДРСМД.

В мире США Выход США из договора о РСМД
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