США испытают баллистическую ракету средней дальности до конца этого года

Соединенные Штаты намерены до конца 2019 года провести испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, которая ранее была запрещена российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Эту информацию в среду подтвердил первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер. На конференции, организованной еженедельником Defense News, представителю Пентагона был задан вопрос: остаются ли в силе планы испытать в ноябре баллистическую ракету наземного базирования средней дальности?

"Я полагаю, что до сих пор запланировано провести испытание баллистической ракеты до конца года", - цитирует ТАСС Суфера, который отказался уточнить, о какой именно ракете идет речь.

Напомним, второго августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД. Министерство иностранных дел России также подтвердило, что действие российско-американского договора прекращено по инициативе США. Уже 18 августа США провели испытания баллистической ракеты средней дальности в неядерном исполнении. В России это восприняли как доказательство давно начатой подготовки выхода из ДРСМД.