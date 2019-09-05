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05.09.2019 01:27
Рубрика: В мире

США испытают баллистическую ракету средней дальности до конца этого года

Соединенные Штаты намерены до конца 2019 года провести испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, которая ранее была запрещена российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Эту информацию в среду подтвердил первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер. На конференции, организованной еженедельником Defense News, представителю Пентагона был задан вопрос: остаются ли в силе планы испытать в ноябре баллистическую ракету наземного базирования средней дальности?

"Я полагаю, что до сих пор запланировано провести испытание баллистической ракеты до конца года", - цитирует ТАСС Суфера, который отказался уточнить, о какой именно ракете идет речь.

Напомним, второго августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД. Министерство иностранных дел России также подтвердило, что действие российско-американского договора прекращено по инициативе США. Уже 18 августа США провели испытания баллистической ракеты средней дальности в неядерном исполнении. В России это восприняли как доказательство давно начатой подготовки выхода из ДРСМД.

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