Первый Porsche на батарейках: спорткар Taycan официально представлен

К премьере нового Porsche Taycan компания шла долгие годы: консервативных боссов нужно было убедить, что такая машина бренду нужна, затем отобрать самые лучшие технологии и поставщиков, создать прототипы… Сколько лет прошло от момента возникновения идеи до реализации, точно сказать невозможно, но понадобилось 4 года, чтобы концепт Porsche Mission E стал серийным Taycan.

Porsche Taycan создан на базе PPE (Premium Platform Electric), которую разрабатывали совместно с Audi. И эта "тележка" с интегрированным в пол блоком аккумуляторов обеспечила новинке низкий центр тяжести - 420 мм от дороги. Поэтому от Taycan стоит ждать феноменальных драйверских качеств и управляемости.

Новый Porsche имеет полный привод, который реализуется за счёт установки по одному электромотору на каждой оси. Суммарная отдача агрегатов у Porsche Taycan Turbo составляет 625 л.с. (850 Нм), доступно кратковременное повышение мощности до 680 сил. До 100 км/ч такой автомобиль разгоняется за 3.2 секунды. Максимальная скорость - 260 км/ч. Полной зарядки аккумулятора ёмкостью 93.4 кВт*ч хватает на 450 км пробега.

Фото: Пресс-служба Porsche.

Более мощная версия Taycan Turbo S разгоняется до "сотни" за 2.8 секунды. Неудивительно, ведь электромоторы предоставляют 761 л.с. и 1050 Нм крутящего момента. Проехать такой автомобиль может до 421 км.

Одна из особенностей Porsche Taycan - напряжение батареи: это первый в мире серийный электрокар с показателем 800 Вольт. Если не углубляться в тонкости, то это даёт преимущество по времени зарядки и пиковым нагрузкам. До 80% батарею можно зарядить всего за 23 минуты, в то время как у остальных электрокаров на это уйдёт от получаса и более.

Цена на Porsche Taycan Turbo в России начинается от 10 643 000 рублей, купить Taycan Turbo S можно за 12 943 000 рублей. Tesla Model S с 762-сильной установкой, временем разгона от 0 до 100 км/ч от 2.6 секунды и запасом хода 590 км стоит в нашей стране от 10 785 500 рублей (прайс Moscow Tesla Club).