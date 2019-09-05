Петришенко и Мезенцев обсудили сотрудничество Беларуси и России

В центре внимания двустороннего диалога, уточняет агентство, находились - помимо культурно-гуманитарных контактов - и аспекты регионального сотрудничества, которые насчитывают уже около 330 соглашений: обстоятельных, конкретных документов по развитию взаимодействия в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, науке, технологиях, культуре, молодежной политике. Они, по словам Петришенко, "дают свой положительный эффект для каждого региона" и подтвердил готовность белорусской стороны и дальше, не снижая темпа, работать по всем направлениям.

Продуктивным и качественным форматом для двусторонних отношений, цементирующим элементом межрегионального сотрудничества вице-премьер назвал и регулярный обмен деловыми визитами. Ожидается, в частности, что в ближайшее Минск посетит делегация из Татарстана. Руководителей российских регионов, отметил вице-премьер, всегда принимает белорусский президент.

Традицией стало и проведение Форума регионов с участием глав двух государств. Летом текущего года он прошел в городе на Неве, где лидеры СГ поставили задачи по развитию сотрудничества по всем направлениям и подготовке необходимых документов, напомнил Петришенко.

Касаясь динамики гуманитарного сотрудничества, он рассказал о предстоящих в сентябре-октябре Днях духовной культуры России. Кроме того, запланирован форум, посвященный исторической, культурной и духовной общности российского и белорусского народов. Различные мероприятия предусмотрены также в Гомеле, Могилеве, Солигорске и Витебске.

Плодотворно развивается сотрудничество между странами и в области исторического наследия. Ведущие музеи Беларуси заключили договоры и соглашения о сотрудничестве с российскими партнерами и коллегами. Специалисты из регионов Союзного государства регулярно принимают участие в форумах, конференциях, круглых столах по музейной проблематике, которые проводятся в РБ.

В свою очередь Дмитрий Мезенцев в ходе беседы остановился на развитии взаимодействия на международных площадках, в частности в ШОС. В этой организации Минск имеет статус страны-наблюдателя. Он был предоставлен в 2015 году во время саммита в Уфе. Российский дипломат подчеркнул, что в лице Беларуси "ШОС приобрела очень надежного, авторитетного партнера".