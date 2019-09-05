Профессор рассказал о причине появления рака поджелудочной железы

Исследователи из Университета Техаса пришли к выводу, что ответственным за развитие наиболее опасной формы рака - аденокарциномы протоков поджелудочной железы (PDAC) - может являться определенный фермент. Речь о наличии так называемой убиквитин-специфической протеазы 21 (UPS21), передает Medicalxpress.

- Семейство USP является самой большой группой ферментов, известных как цистеиновые протеазы, которые играют важную роль в развитии опухолей и биологии раковых клеток. Геномный анализ выявил частое появление USP21 в PDAC. Эта сверхэкспрессия связана с прогрессированием рака и злокачественной трансформацией клеток поджелудочной железы человека. Также она способствовала росту опухолей у мышей, - отметил профессор Рональд Депиньо.

Ученый пояснил, что "истощение" USP21 уменьшает рост опухолей поджелудочной железы.

- Это очень важно, потому как нацеливание на USP21 может сделать рак уязвимым, - заключил исследователь.

Ранее ученые заявили, что одним из ранних симптомов рака поджелудочной железы является низкий уровень сахара в крови.

По данным Минздрава РФ за 2018 год, связанная с поджелудочной железой онкология по количеству случаев смерти от недуга занимает первое место в России.