Новости

Путин пошутил про возраст у власти 13:47
Кувалда против скальпеля: истребитель МиГ-21 сравнили с F-22 13:45
Украинский гранатомет оказался у террористов раньше, чем на вооружении ВСУ 13:33
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов 13:26
На Дону в трюме судна нашли тело матроса 13:21
Главный тренер сборной Коста-Рики уволился из-за скуки 13:20
В Керчи полиция начала проверку жестокого убийства собаки 13:13
В Дагестане пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль 13:13
Суд Украины освободил похищенного украинскими спецслужбами Цемаха 13:12
Президент Гватемалы ввел режим ЧП в пяти регионах страны 13:11
В Волгограде задержали банду торговцев икрой 13:10
Археологи раскопали череп пещерного льва на окраине Красноярска 13:10
ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы 13:10
"Яндекс" установит камеры для обнаружения сонных водителей 13:05
Лукашенко поблагодарил главу МВД за раскрытие ограбления ювелирного магазина 13:04
В Сибири столкнулись два самолета: Виновные заплатят по 1000 рублей 13:04
В Госдуме оценили идею Грефа об отмене экзаменов в школах 13:00
Собянин открыл развязку МКАД с улицей Генерала Дорохова после реконструкции 12:41
Минск готов выстраивать образцовые отношения с Азиатским банком инвестиций 12:35
АвтоВАЗ назвал цены на "драйверскую" Lada Granta 12:34
СМИ: Валентина Гафта парализовало после инсульта 12:32
Сын двукратного чемпиона мира по футболу умер во время игры 12:30
"Почта России" и японская Itsumo запустят торговую онлайн-площадку 12:19
Вышел трейлер российского мистического триллера "Девятая" 12:18
Трейлер: МакКонахи, Ривз, Динклейдж, Камбербэтч, Бри Ларсон и другие 12:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
05.09.2019 13:05
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

"Яндекс" установит камеры для обнаружения сонных водителей

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Примерно в 5 тысячах машин "Яндекс.Такси" установят камеры, которые будут отслеживать засыпающих водителей, передает агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора компании Даниила Шулейко.

В Подмосковье развернут дорожные видеокамеры

Уже сейчас такие камеры стоят в 94 машинах, отметил топ-менеджер, выступая на выставке Comtrans-2019. В основном ими оснащены столичные такси. Самописцы фиксируют количество морганий водителя и делают вывод о состоянии таксиста. На следующем этапе количество камер системы "антисон" планируют увеличить в сотни раз.

Кроме того, стоит задача усовершенствовать алгоритм контроля, ведь камеры не фиксируют физическую усталость водителя.

Авто ПДД Авто Дороги Компании Информационные технологии Яндекс Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Путин ответил Абэ про мирный договор
Индия предоставит миллиардный кредит Дальнему Востоку
Скворцова: Введение четырехдневной рабочей недели нуждается в обсуждении
Курс доллара опустился ниже 66 рублей