"Яндекс" установит камеры для обнаружения сонных водителей

Примерно в 5 тысячах машин "Яндекс.Такси" установят камеры, которые будут отслеживать засыпающих водителей, передает агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора компании Даниила Шулейко.

Уже сейчас такие камеры стоят в 94 машинах, отметил топ-менеджер, выступая на выставке Comtrans-2019. В основном ими оснащены столичные такси. Самописцы фиксируют количество морганий водителя и делают вывод о состоянии таксиста. На следующем этапе количество камер системы "антисон" планируют увеличить в сотни раз.

Кроме того, стоит задача усовершенствовать алгоритм контроля, ведь камеры не фиксируют физическую усталость водителя.