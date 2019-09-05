Самолет "Руслайна" вновь совершил экстренную посадку в Воронеже

Вылетевший в Санкт-Петербург самолет Bombardier CRJ200 авиакомпании "Руслайн" вновь вернулся в аэропорт Воронежа из-за неисправности.

Напомним, в среду однотипный самолет той же авиакомпании, выполнявший аналогичный рейс, был вынужден, выработав топливо, вернуться в пункт отправления из-за проблем с шасси.

На борту лайнера находились 37 человек, никто не пострадал, проверкой обстоятельств ЧП занялась прокуратура.

Утром в четверг другой самолет запросил внеплановую посадку из-за отказа в бортовой системе, сообщили в аэропорту. Выработав топливо, самолет в 8.40 совершил посадку.

Комментарием авиакомпании по поводу инцидентов редакция пока не располагает.