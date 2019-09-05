Минпросвещения: В школе пока невозможно отказаться от экзаменов

Чиновник считает, что далеко не все компании могут самостоятельно проверять компетенции сотрудников при приеме на работу, и при этом не учитывать аттестат или диплом.

"Мы должны, выпуская ребенка из школы, а потом из вузов, давать свидетельство, что, действительно, базовые знания есть, - сказал Зенькович. - В ближайшей перспективе я не вижу возможностей по-другому оценивать итоги обучения".

Напомним, ранее глава Сбербанка Герман Греф на панельной сессии ВЭФ, посвященной образованию в школе, негативно отозвался о школьных экзаменах и о самом процессе оценивания, который "убивает всякое желание учиться".