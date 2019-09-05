Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС

Продление санкций ЕС против России контрпродуктивно для самого Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

По ее словам, подобные заявления - это "заезженная пластинка", пишет РИА Новости. Но фарс заключается в том, что уже в кулуарах говорят, что это деструктивно, по сути разорительно для самого Евросоюза, отметила Захарова.

Ранее источник в Брюсселе сообщил, что постпреды 28 стран-членов Европейского союза согласовали очередное продление срока действия санкций против РФ еще на ближайшие шесть месяцев. Официально решение должно быть принято Советом ЕС на следующей неделе.