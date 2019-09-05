АО "Транснефть — Западная Сибирь" отмечает 65-летний юбилей

Освоение и развитие огромной части России - Сибири - ключевой приоритет в процессе укрепления стратегической мощи страны, ее экономической безопасности и улучшения качества жизни. Значительные природные запасы, экономически перспективные территории, индустриальный и научный потенциал сибирских регионов - все это является прекраснаой основой для вклада в завтрашний день. И эта масштабная работа была бы невозможной без наличия комплексной и разветвленной транспортной инфраструктуры. Один из самых экономически выгодных и экологически безопасных видов транспортировки энергоресурсов - магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы.

Истории строки

Середина двадцатого века - время гигантских строек, производственного прорыва и больших целей. Именно тогда - в 1954 году - в Западной Сибири началась история транс- сибирской нефтепроводной магистрали. Ее центром стала Омская перевалочная база или "Площадка 8-0". Здесь трудились сотни молодых инженеров и рабочих со всего Советского Союза. Ехали со всех уголков, горя желанием внести свой вклад в процветание страны. В непростых условиях люди трудились, не жалея сил. Благодаря им были построены первые сибирские нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, наливные и перекачивающие станции - в Сокуре, Барабинске, Омске и Каштане. А 1964-й вошел в историю Сибири как год окончания строительства магистрального нефтепровода Омск - Иркутск. Тогда же нефтепроводчики ввели в строй Рыбинскую, Нижнеудинскую, Омскую нефтеперекачивающие станции.

Время требовало трудовых подвигов. В 1967 году нефтепроводчики завершили строительство нефтепровода Усть-Балык - Омск. Именно по нему нефть с месторождений Тюменского Севера пришла на Омский НПЗ. Запуск нефтепровода дал старт строительству перекачивающих станций в Тюменской и Омской областях - за пять лет было построено шесть объектов. В это же время возводятся перекачивающие станции в Татарске и Чулыме, Анжеро-Судженске, Тайшете, Кемчуге, Вознесенке, Мариинске, Ачинске, Пойме.

Развитие сети магистральных трубопроводов продолжается. Руководство страны ставит перед нефтепроводчиками новые задачи - необходимо строительство и введение в эксплуатацию магистральных нефтепроводов Александровское - Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженск - Красноярск, Красноярск - Иркутск, Омск - Павлодар. Несмотря на объективные трудности, эти задачи были выполнены.

Конец семидесятых и восьмидесятые стали временем планомерного развития и внедрения автоматизированных технологических процессов. То, что было создано в те годы, позволило предприятию пережить непростые 90-е. А в двухтысячных начался процесс переформатирования всей бизнес-модели трубопроводного транспорта. Для повышения ее эффективности предстояло унифицировать стандарты, внести изменения в управленческую структуру с тем, чтобы получить за счет реорганизации максимальный синергетический эффект.

Второе рождение системы

Тогда было решено приступить к масштабному обновлению системы транссибирских нефтепроводов. С началом нового века стартовала модернизация производственных мощностей - резервуарных парков станций, линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Была сделана ставка на строительство новых производственных объектов. На этом пути ключевыми приоритетами нефтепроводчики определили заботу об экологии, жизни и здоровье работников, промышленной безопасности и энергосбережении. Эти приоритеты остаются неизменными и в настоящее время.

Вот лишь несколько примеров из отраслевой программы комплексной модернизации производственной инфраструктуры предприятия. Акционерное общество одним из первых ввело в эксплуатацию перекачивающую станцию "Вознесенка" с использованием передовой безлюдной технологии, которая позволяет дистанционно управлять насосными агрегатами.

В связи с ростом объемов транспортировки углеводородного сырья на Омской линейной производственно-диспетчерской станции была построена автоматизированная станция компаундирования нефти, которая позволяет жестко выдерживать стандарты качества транспортируемого сырья.

В 2019 году завершаются масштабная реконструкция диспетчерского пункта АО "Транс-нефть - Западная Сибирь" и внедрение единой системы диспетчерского управления (ЕСДУ) с дальнейшим переводом управления магистральными нефтепроводами предприятия в территориальный диспетчерский пункт. Единая система даст возможность специалистам централизованно контролировать магистральные трубопроводы в регионах присутствия общества.

АО "Транснефть - Западная Сибирь" -важнейшее звено в развитии промышленного потенциала и инвестиционного климата тех областей, где проходят магистральные трубопроводы предприятия

Но, пожалуй, самым важным проектом предприятия последних двух лет стала комплексная реконструкция площадочных объектов ЛПДС "Сокур". Эта производственная площадка играет очень важную роль. По сути, она является конечной точкой всей системы магистральных нефтепродуктопроводов страны. А еще эта станция обеспечивает сдачу нефтепродуктов на нефтебазу, которая снабжает топливом Новосибирск и близлежащие районы области. Отсюда же производится отгрузка нефтепродуктов железной дорогой потребителям в другие российские регионы. Модернизация одной из самых больших станций общества - важный шаг на пути стратегического развития всей системы магистральных нефтепродуктопроводов. Сейчас на ЛПДС "Сокур" кипит большая стройка - растут новые резервуары, сооружается станция биологической очистки с использованием технологии биореактора, возводится железнодорожная наливная эстакада с применением современного тактового метода налива. По своим технологическим параметрам вся производственная инфраструктура станции будет отвечать последним техническим требованиям и высоким стандартам промышленной и экологической безопасности.

Все только начинается…

Сегодня благодаря усилиям нескольких поколений сотрудников АО "Транснефть - Западная Сибирь" обладает серьезным производственным потенциалом и является одним из важнейших звеньев системы магистральных трубопроводов страны. Если оперировать цифрами, то они поражают своими масштабами. В зоне ответственности предприятия - шесть филиалов в пяти субъектах Российской Федерации (Тюменская, Омская, Новосибирская, Кемеровская области и Красноярский край), более 4,5 тысячи километров магистральных трубопроводов, 27 перекачивающих станций. Резервуарный парк станций - один из крупнейших в Сибири.

И совершенно не будет преувеличением сказать: вот уже 65 лет АО "Транснефть - Западная Сибирь" является важнейшим звеном в развитии промышленного потенциала и инвестиционного климата тех областей, где проходят магистральные трубопроводы предприятия. В больших городах и маленьких поселках, где живут и работают нефтепроводчики, реализуются стратегические производственные и социальные проекты.

Еще один действительно работающий инструмент для обеспечения социальной стабильности и создания комфорт-ных условий для жизни в регионах присутствия - налоговые отчисления акционерного общества в бюджеты всех уровней. Взаимодействие с муниципальными и областными властями позволяет решать наболевшие проблемы в сфере экологии, благоустройства территорий, культуры, спорта и образования. Один из ярких примеров - корпоративная благо-творительная программа развития школьного образования. За три года - с 2017-го по 2019-й - по программе были отремонтированы предметные классы химии, математики и физики в 24 школах Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областей и Красноярского края. Школьники и учителя сел и малых городов получили ком- фортные условия для получения знаний. На ремонт и оснащение школ была потрачена огромная сумма - более 164 миллионов рублей.

В роли делового партнера предприятие четко выполняет свои обязательства в строгом соответствии с требованиями законодательства РФ, международными договорами и межправительственными соглашениями. А еще АО "Транснефть - Западная Сибирь" внедряет уникальные технические исследования отечественных разработчиков, вносит свой вклад в решение государственной задачи по импортозамещению.

За 65 лет развития предприятия сложился уникальный коллектив, в котором сегодня трудится более четырех с половиной тысяч человек. Их высокие профессиональные заслуги отмечены как корпоративными почетными грамотами и благодарностями, так и государственными наградами - званиями "Почетный нефтяник", орденами и медалями. Из заслуг сотрудников рождаются достижения общества. В копилке предприятия - корпоративные, региональные, федеральные награды. Среди них - награда "Лидер по направлениям деятельности товарно-транспортных, диспетчерских и метрологических подразделений организаций системы "Транснефть", дипломы победителя ПАО "Транснефть" в номинации "Лучшая организация в области охраны труда", диплом лауреата федеральной акции "Надежный партнер" и многие другие. Год за годом предприятие становится победителем областной акции "Лучший работодатель области" (Омская область). Благотворительные проекты общества тоже не остаются без признания. По итогам 2018 года предприятие удостоено высокого звания "Благотворитель года" Омской области.

АО "Транснефть - Западная Сибирь" - это многолетние традиции и далеко идущие планы. Это дружный, сплоченный коллектив и беспрецедентная система заботы о людях, успешное сочетание новых технологий и собственных образовательных проектов. Это огромная социальная ответственность, ставшая основой корпоративной политики предприятия.

Полотно истории предприятия длиною в 65 лет соткано из ярких биографий и производственных побед, из уникальных проектов и повседневных задач, из ощущения принадлежности к огромному механизму, работающему на будущее страны. Потому что все еще только начинается.

Справка

В 1964 году магистральный нефтепровод Омск - Иркутск стал крупнейшим в мире по протяженности. И уже через три года его пропускная способность составляла двенадцать миллионов тонн нефти в год. Сегодня АО "Транснефть - Западная Сибирь" транспортирует по магистральным нефтепроводам более 80 миллионов тонн нефти ежегодно.