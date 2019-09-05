В Омске открыли первый завод по сортировке мусора

На левобережье Омска введен в эксплуатацию первый в городе мусоросортировочный комплекс. В ближайших планах - строительство еще трех.

Инвестор проекта - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - вложил в строительство 310 миллионов рублей. Власти пошли навстречу инвестору, предоставив ему земельный участок без торгов. С февраля этого года линия действовала в тес-товом режиме, а теперь, когда получена соответствующая лицензия, вышла на проект-ную мощность. Специалисты утверждают, что предприятие соответствует всем современным требованиям.

- Здесь использован самый передовой опыт переработки мусора, - отметил первый заместитель регионального министра природных ресурсов и экологии Александр Матненко. - На сортировку будут поступать не только новые отходы, но и те, что десятилетиями копились на полигоне. Благодаря открытию мусоросортировочного комплекса, за пять лет свалка исчезнет, ее территорию рекультивируют.

Пропускная способность поточной линии - двадцать тонн в час, она работает одиннадцать часов в день. За год завод способен переработать 170 тысяч тонн мусора. Штат предприятия составляет 150 человек.

- Ручной труд применяется только при отборе полезных фракций - стекла, металла, пластика, бумаги, резины. В остальном задействована автоматика, - пояснил корреспонденту "РГ" исполнительный директор регионально оператора Александр Чернов. - Комплекс работает на импортном оборудовании. Это сепараторы, магнитные установки, извлекающие металл, прессы, весы, взвешивающие прибывающие мусоровозы.

Объем полезных фракций, полученных в результате сортировки, должен составить не менее двадцати процентов. Их регоператор будет оправлять в дальнейшую переработку на специализированные предприятия - сегодня в стране так их более 150.

Всего на территории региона насчитывается около 800 свалок твердых бытовых отходов. В Омске ежегодно образуется примерно сто тысяч тонн мусора, что соразмерно полутора тысячам грузовых вагонов.

Тем временем

Власти Омской области ищут подрядчика для оценки объемов образующегося мусора. Потребность в этом возникла сразу после того, как с 1 апреля этого года регион перешел на новую систему обращения с ТКО и жители получили первые квитанции. Нормы накопления отходов, на основании которых формировался тариф, оказались значительно выше, чем в соседних регионах. Самые высокие - в частном секторе. Об этом президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии сообщил житель Старого Кировска Роман Дмитриев. Власти согласились с некорректностью расчетов, и теперь будет проведена пере-оценка объемов накопления ТКО. Объявлен аукцион на проведение замеров - их планируют на нынешнюю осень. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 6 сентября. Начальная максимальная цена контракта - 5,5 миллиона рублей. Средства выделила региональная казна. Торги пройдут 10 сентября.