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05.09.2019 11:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологодской области возбудили дело после пропажи двухлетней девочки

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Следственный комитет Вологодской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения двухлетней девочки в селе Красное Тарногского района. Дело возбудили по статье 105 УК РФ - убийство, сообщает пресс-служба ведомства.

"РГ" уже писала о том, что в селе из песочницы исчезла двухлетняя девочка. По словам матери, она ушла на несколько минут, а когда вернулась, ребенка не было. Сразу же организовали поиски, к которым подключились не только полицейские, но и кинологи с собаками, волонтеры. На место ЧП выехали опытные следователи и криминалисты регионального Следкома.

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Стали известны некоторые подробности данного дела. Оказалось, что мать девочки оставила ее в песочнице с двумя сестрами - шести и четырех лет. Сама же пошла в соседний дом к подруге покормить новорожденного ребенка. Вернувшись, не нашла двухлетнюю дочь. Кстати, женщине 29 лет и у нее пятеро детей. Она уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел.

Как добавили в Следкоме Вологодской области, проверяются все версии ЧП, допрашиваются жители села Красное. С малолетними сестрами исчезнувшей малышки работает психолог, чтобы выяснить все обстоятельства.

Поиски девочки продолжаются. В них участвуют порядка 400 человек, в том числе и члены поисковых отрядов. Обследуются объекты инфраструктуры ЖКХ - колодцы, септики, очистные сооружения. Из них откачивают воду. Изучают берега и дно реки. Местность проверяют с помощью квадрокоптеров.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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