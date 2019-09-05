Названы новые сроки открытия станций метро в Петербурге

Станции Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена будут открыты в течение двух недель. Об этом заявил глава подземки Северной столицы Владимир Гарюгин.

Сейчас станции метро "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" работают в тестовом режиме, то есть, через них ходят поезда, но без пассажиров. В ближайшие две недели будет проведено испытание всех систем, и только тогда станции будут открыты.

Тестовый период работы станций был введен по решению врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Действующий градоначальник провел совещание с представителями "Метростроя", метрополитена и транспортных служб города.

Как впоследствии сообщил Александр Беглов журналистам, на совещании он задал два вопроса. В частности, Беглова интересовало, смогут ли новые станции метрополитена обеспечивать безопасность пассажиров в штатных ситуациях. Метростроители ответили положительно, все системы новых станций могут обслуживать пассажиров в обычных условиях. Правда, когда действующий градоначальник спросил, сможет ли быть обеспечена безопасность в случае нештатных ситуаций, возникли заминки.

Несмотря на то, что чрезвычайные ситуации на объектах общественного транспорта в Петербурге случаются крайне редко, Александр Беглов заявил, что рисковать безопасностью пассажиров нельзя, и принял решение о том, что станции будут открыты по завершении всех работ.

- Мы не должны гнаться за сроками, безопасность граждан важнее всего, - подчеркнул Александр Беглов.