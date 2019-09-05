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05.09.2019 11:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новые станции метро в Петербурге будут работать в тестовом режиме

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного
Фото: Пресс-служба Смольного

Станции Фрунзенского радиуса метрополитена Петербурга будут в ближайшие дни работать в тестовом режиме. Пассажиров они перевозить не будут до устранения всех недоработок. Об этом заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Фото: Вера Черенева/РГ
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Действующий градоначальник отметил, что на прошедшем только что совещании он спросил, готовы ли станции обеспечить безопасность пассажиров при нештатных ситуациях и ему доложили, что некоторые детали еще необходимо доработать. Тогда Александр Беглов принял решение о том, что станции будут открыты лишь тогда когда безопасность пассажиров может быть гарантирована при любых обстоятельствах.

Напомним, сегодня в Петербурге ожидалось открытие движения по станциям "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары ". В связи с сегодняшним решением движение поездов на этом участке пока будет осуществляться в тестовом режиме.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад Компании Транспорт Метрополитен Санкт-Петербурга СЗФО Санкт-Петербург
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