Новые станции метро в Петербурге будут работать в тестовом режиме

Станции Фрунзенского радиуса метрополитена Петербурга будут в ближайшие дни работать в тестовом режиме. Пассажиров они перевозить не будут до устранения всех недоработок. Об этом заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Действующий градоначальник отметил, что на прошедшем только что совещании он спросил, готовы ли станции обеспечить безопасность пассажиров при нештатных ситуациях и ему доложили, что некоторые детали еще необходимо доработать. Тогда Александр Беглов принял решение о том, что станции будут открыты лишь тогда когда безопасность пассажиров может быть гарантирована при любых обстоятельствах.

Напомним, сегодня в Петербурге ожидалось открытие движения по станциям "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары ". В связи с сегодняшним решением движение поездов на этом участке пока будет осуществляться в тестовом режиме.