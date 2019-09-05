В Карелии не готова смета на 19 объектов по федеральной программе

В Карелии не готова проектно-сметная документация на 19 объектов из запланированных 52-х в рамках федеральной целевой программы. Все они должны были войти в строй в 2020 году, когда республика отметит 100-летие со дня образования.

Как заявил на совещании по вопросам выполнения ФЦП заместитель председателя правительства России Виталий Мутко, некоторые объекты, работы по которым до сих пор не начаты, скорее всего, исключат из федеральной целевой программы. Об этом пишет ТАСС.

- На 2020 год мы планировали завершение 30 объектов из 52, но по 19 из них пока даже не разработана проектно-сметная документация. Поэтому в целом сказать, что серьезно улучшилась ситуация, я не могу, - отметил Мутко.

Он добавил, что до конца 2019 года скорректируют программу, внесут поправки. Несколько объектов, по которым работы не начинали, исключат из ФЦП. Оставшиеся средства добавят на более важные объекты - на республиканскую больницу, на завершение реконструкции аэропорта. Вице-премьер заявил, что до республики уже доведены шесть миллиардов рублей.

Кстати, в конце октября 2018 года член государственной комиссии по подготовке празднования 100-летия Карелии, заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев в Петрозаводске заявлял, что мероприятия целевой федеральной программы Карелия выполнила всего на 5,4 процента.