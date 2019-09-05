Власти Карелии предлагают увеличить налоговые ставки для мощных мотоциклов. И уже подготовили специальный законопроект для рассмотрения и утверждения депутатами республиканского парламента. В пояснительной записке к новому документу отмечается и финансовый эффект, который планируют получить, - 1,1 миллиона рублей.

Законопроект предусматривает увеличение ставки транспортного налога для мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя свыше 35 лошадиных сил (свыше 25,74 кВт) с 30 рублей за одну лошадиную силу, которая действует на сегодняшний день, до 50 рублей. Это максимально допустимая ставка в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Отметим, что депутаты Законодательного собрания Карелии в 2016 году уже повышали транспортный налог для мощных мотоциклов. Предложение инициировали также республиканские власти. На тот момент было две ставки - одна для мотоциклов мощностью до 38 лошадиных сил - восемь рублей за одну, а вторая свыше 38 - 20 рублей. Тогда чиновники предлагали уравнять все мотоциклы и брать с их владельцев по 50 рублей за одну лошадиную силу.

Но тогда депутаты парламента прислушались к просьбам владельцев мотоциклов и поступили по-другому. В законопроект были внесены поправки, и с 1 января 2017 года для мотоциклов мощностью более 35 лошадиных сил ввели ставку по налогу в сумме 30 рублей за одну.

Сегодня власти предлагают увеличить ставку едва ли не вдвое.

По мнению президента карельского отделения мотоклуба "Ночные волки" Геннадия Мазова, с одной стороны, пополнение региональной казны дополнительными поступлениями от налогов дело очень даже неплохое, но с другой - сумма в один миллион с небольшим - не такая и показательная. А вот причин для социального напряжения создается немало.

- Я уточнил статистические данные. В Карелии - порядка 24 тысяч зарегистрированных мотоциклов, - рассказал корреспонденту "Российской газеты" член Общественной палаты Карелии Геннадий Мазов. - Но я считаю, что на самом деле их в несколько раз меньше. Большинство уже старые, ими давно не пользуются, а с учета просто не снимают.

Сумма в один миллион с небольшим - не такая и показательная. А вот причин для социального напряжения создается немало

Что касается мощных мотоциклов, у которых от ста до 140 лошадиных сил и больше в республике, по его совам, всего несколько. В корельском отделении клуба "Ночные волки" их практически можно пересчитать по пальцам. Так что на экономике региона эта мера практически никак не отразиться.

К тому же ладельцы мощных мотоциклов считают, что могут легко найти варианты ухода от этого налога. Например, регистрировать свое транспортное средство в другом субъекте Российской Федерации, где налоги иные.

Так, между прочим, уже было. В 2000 году в Петрозаводске на учете стояли 11 587 мотоциклов, а в 2012 году их почему-то осталось всего 3728. Многие владельцы мотоциклов мощностью 120 лошадиных сил посчитали слишком высоким транспортный налог - порядка шести тысяч рублей - и зарегистрировали своих "железных коней" в других регионах.