Депутат Заксобрания Ленинградской области выступил с неожиданным и суровым предложением. Он предлагает запретить продажу и использование блокираторов замков ремней безопасности в автомобилях, которые позволяют обмануть системы контроля.

О такой инициативе депутата Владимира Петрова сообщают РИА Новости. Он направил соответствующее обращение на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева. В нем автор инициативы отмечает, что в последние годы в России большой популярностью пользуются так называемые блокираторы замков ремней безопасности. Заглушки обманывают электронику автомобиля и тот не подает сигнал о непристегнутых ремнях.

"Некоторые автовладельцы оборудуют такими блокираторами не только водительские замки ремня безопасности, но даже пассажирские места. Применение подобных блокираторов делает бессмысленным все пассивные системы безопасности в автомобилях", - пишет Петров, и просит министра рассмотреть возможность их запрета.

В своем обращении к министру внутренних дел ленинградский законодатель пишет: "Прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в правила дорожного движения пунктов, запрещающих использование таких устройств, с наказанием вплоть до отстранения водителя от управления транспортным средством на существенный срок. Помимо этого, прошу вас принять меры по запрету свободной продажи подобных блокираторов".

Давайте разберемся, что же это за блокираторы? Многие современные автомобили оборудованы системами, которые следят, чтобы водитель был пристегнут. Машина подает звуковой сигнал, если водитель не пристегнут, и не замолкает, пока в замок не будет вставлена защелка. Любители ездить без ремня, чтобы убрать раздражающие звуки, пользуются такими заглушками, о которых говорит депутат.

Но если водитель пользуется заглушкой, значит он не пристегнут. Ответственность за это и так есть в Кодексе об административных правонарушениях. Статья 12.6 КоАП предусматривает за это штраф 1000 рублей. Непристегнутый пассажир заплатит штраф в соответствии с пунктом 1 статьи 12.29 КоАП - 500 рублей. Причем здесь блокираторы? Ведь суть нарушения в том, что либо водитель, либо пассажир непристегнуты.

Непонятно, чем опасна заглушка, если рассматривать ее отдельно оттого, пристегнут человек или нет

Или депутат предлагает отдельно наказывать за то, что водитель пользуется заглушкой? Отдельно - за ремень, отдельно - за заглушку. Но это получается двойное наказание. Непонятно, чем опасна заглушка, если рассматривать ее отдельно от того, пристегнут человек или нет. Никакого влияния на системы пассивной безопасности использование заглушки не оказывает. Подушки безопасности сработают точно также. Преднатяжители ремня - тоже. Правда, под ремнем не будет человека, но это другой вопрос.

Может, депутат хочет ввести блокиратор в качестве отягчающего состава к непристегнутому ремню? Но ведь некоторые водители не пользуются заглушками, а просто за своей спиной втыкают ремень безопасности в замок. Это уже не будет отягчать вину?

В чем же виновата заглушка? Скорее всего в том, что любое предложение на автомобильную тему вызывает буквально шквал обсуждения.