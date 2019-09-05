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05.09.2019 20:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Риелторы ни при чем

Дело о самом крупном пожаре в истории Ростова передано в суд
Текст: Елена Мелихова ("Российская газета", Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(7957)
В Ростове-на-Дону завершено расследование резонансного уголовного дела о крупнейшем в истории города пожаре, оставившем без крыши над головой 700 человек и унесшем жизнь пенсионера. Огонь уничтожил 125 индивидуальных жилых домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. Теперь реальные сроки грозят трем чиновникам.

Пожар случился в августе 2017 года в историческом центре донской столицы. Это место всегда являлось лакомым кусочком для риелторов. Поэтому версия о поджоге была одной из тех, что следователи тщательно проверяли. Однако по результатам экспертиз и собранного материала были сделаны иные выводы.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
Почему в центре Ростова сгорели более 160 домов и квартир

- Версия об умышленном поджоге не нашла своего объективного подтверждения, - подчеркнула старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - Установлено, что очаг пожара находился в балке с южной стороны территории домовладения N 50 по переулку Чувашский, а причиной его возникновения стало короткое замыкание проходящих над балкой за забором указанного домовладения проводов воздушной линии электропередачи. При их эксплуатации были допущены нарушения требований нормативных документов, что привело к короткому замыканию и возгоранию бытового мусора.

Сегодня уголовные дела по статьям "халатность", "причинение смерти по неосторожности", "уничтожение или повреждение имущества по неосторожности" переданы в суд. Обвиняемыми по ним проходят три человека - бывший замглавы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону, начальник Восточного РЭС филиала ОАО "Донэнерго" Ростовские городские электрические сети и старший мастер производственного участка.

Кстати

"РГ" тогда первая объявила акцию помощи пострадавшим (см. "Пепел и урок" от 25 августа 2017 года). Отзывчивые читатели нашей газеты помогали и финансово, и словами поддержки. А на средства, собранные сотрудниками "РГ", для многодетной семьи ростовчан Петровых, среди которых было три школьника и грудной малыш, были приобретены стиральная машинка, ноутбук и принтер.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Происшествия ЧП Пожары Власть Право Уголовное право Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Крупный пожар в Ростове-на-Дону
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