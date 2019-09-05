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05.09.2019 19:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК сообщил подробности катастрофы с прогулочным катером в Крыму

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Главное следственное управление СК по Республике Крым и Севастополю начало  процессуальную проверку по факту затопления прогулочного катера "Камелот", в результате которого один пассажир пропал и до сих пор не найден. Пресс-служба ведомства сообщила первые подробности ЧП.

На месте ЧП следователям удалось установить хронологию событий. Около 12 часов 40 минут маломерное моторное судно "Камелот" вышло с туристами из Нового Света в сторону мыса Карадаг. На борту находился судоводитель и 12 пассажиров. Около часа дня в районе мыса Толстый в акватории Черного моря судно затонуло. По оценке спасателей, это произошло из-за высокой волны, опрокинувшей судно.

В Крыму МЧС приостановит поиски пассажира затонувшего катера

Силами спасателей 11 пассажиров и судоводители спасены, поиски одного пассажира продолжаются, но они будут приостановлены сегодня с наступлением темноты. Туристам не потребовалась медицинская помощь.

- Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники Крымского следственного отдела на транспорте ГСУ СК России по РК совместно с коллегами из Крымской транспортной прокуратуры и ЛУ МВД России на транспорте, - уточнили в пресс-службе СК. - В рамках проверки следствию предстоит установить все обстоятельства происшествия на предмет оказания услуг, отвечающих требованиям безопасности пассажиров.

По предварительной информации, судовладелец имел необходимые документы для обслуживания пассажиров. Но следователям предстоит установить, имел ли он право выходить в море с туристами при актуальном штормовом предупреждении.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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