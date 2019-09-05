В Севастополе завели дело по факту смерти пенсионерки у больницы

В Севастополе после завершения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту смерти пожилой женщины на скамейке возле приемного покоя городской больницы №4. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом для реагирования стала видеозапись волонтеров "Сердце Севастополя". Они засняли, как врачи приемного покоя больницы №4 отказались госпитализировать пожилую женщину с необходимыми документами на руках. Ранее старушка попала в хирургическое отделение другой больницы с травмой ног. Но после курса лечения и выписки пенсионерке было некому делать перевязки, и в ранах начался асбцесс.

После перевязки ног в приемном покое и отказа врачей в госпитализации пенсионерка присела на скамейку возле медучреждения. Неравнодушные граждане вызвали скорую помощь, но бригаде которой оставалось лишь констатировать смерть пациентки.

По информации в социальных сетях по указанию и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по РК и Севастополю следственным отделом по Нахимовскому району была незамедлительно организована процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего.