Российские учителя вернулись в школы Таджикистана

В новом учебном году российские учителя будут работать не только в Таджикистане, но и в Киргизии. О приеме заявок сообщила пресс-служба Минпросвещения России. Планируется, что туда поедут преподаватели русского языка и литературы, физики, математики, химии, биологии, информационных технологий и начальных классов.

А в Душанбе после летних каникул в родной Костроме вернулась семья российских педагогов Криницыных. Ольга и Игорь работают в президентской школе в Гиссаре. Она учителем русского языка, он - химии и биологии. Супруги - "бойцы" педагогического десанта, который по межправительственному соглашению два года назад отправился в страну. По проекту, который патронируют президент Таджикистана Эмомали Рахмон и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, российских учителя жили в Душанбе, в северной Согдийской и южной Хатлонской областях, а также в самой отдаленной автономной Горно-Бадахшанской.

- Все отлично, - рассказывает Ольга, - Дети обрадовались! Соскучились! Выпускники благодарили за работу. Особенно те, кто в Россию уехал на учебу. Переписываемся с ними через соцсети. Говорят, легко общаются с преподавателями вузов. Кстати, про это написал мальчишка, который русский только в старших классах начал учить.

Русскоязычное образование для республики - действительно в ряду стратегических задач. И учитывая, что 1,5 миллиона таджиков выезжают на заработки в Россию, программа по развитию русского языка в стране продлена до 2030 года. Действует несколько филиалов ведущих российских вузов, а квота на бюджетное обучение в России самая большая в СНГ: 630 человек.

- Многие задаются вопросом: зачем мы здесь? - сказала при первом знакомстве Ольга. И объяснила: - Для меня важно показать образ интеллигентного, духовно красивого русского человека. Не такого, с которым таджики, приехав на заработки, часто знакомятся в России, не такого, который их эксплуатирует и может обмануть…

Наступил момент, назовите его, если хотите, кризисом среднего возраста, когда захотелось оглядеться и понять, что есть настоящая жизнь. А еще - обрести друзей. У нас здесь это получилось. Сложился круг единомышленников. У нас в России мы все бежим зарабатывать деньги, замучены отчетностью, времени оглядеться по сторонам нет. А здесь есть: и на творчество, и на общение.