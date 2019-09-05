Сергей Румас ознакомился с новыми разработками НАН Беларуси

Экологически чистый транспорт становится для белорусских ученых, судя по всему, одним из устойчивых трендов развития машиностроения. Среди ста инновационных разработок и технологий, с которыми познакомился 5 сентября премьер РБ Сергей Румас, посетив национальную академию наук, новинки Объединенного института машиностроения вызвали особо оживленный интерес.

Впечатлил главу правительства, например, образец электромобиля Geely SC7. Он предназначен для использования в качестве внутригородского индивидуального транспорта. И хотя пока его пробег без подзарядки не превышает ста километров, ученые уверяют, что увеличить эту цифру в пять раз дело не столь далекого будущего.

Продемонстрировали Румасу и экспериментальный образец коммерческого электромобиля. Он может перевозить пять-семь пассажиров на расстояние до 300 км. По оценке ученых, минивэн, компонентная база силовой установки которого изготовлена в Беларуси, окупает себя за три года эксплуатации. Кстати, сейчас специалисты института занимаются уже разработкой грузового электромобиля.

Техника, рожденная в соавторстве научной и инженерной мысли, правительство впечатлила, но премьер не забывал при этом каждый раз уточнять об эффективности промышленных новинок. Он предложил, в частности, просчитать экономику эксплуатации электромобилей и сравнить ее с затратами стандартного автомобиля. Страна "заинтересована в том, чтобы было больше производств и машин, которые потребляют электроэнергию, но для бизнеса это еще не самоцель, главное - экономическая целесообразность всего процесса", - подчеркнул он.

Премьер-министру показали и линейку малого белорусского электротранспорта - электровелосипеды, электроскутеры, электромотоциклы. Планируется в перспективе наладить систему их проката в Ботаническом саду и на особо охраняемых природных территориях.

Ученые разработали и ряд беспилотников типа "Буревестник", "Бусел М40" и "Бусел М50", а также беспилотный летательный аппарат на базе дирижабля. Все они предназначены для мониторинга местности, сопровождения подвижных объектов с возможностью определения их координат и передачи по радиоканалу полученной видеоинформации на наземный пункт управления. Помимо разработок для МЧС, ученые работают и над проектами для Министерства обороны - ударными дронами.

А специалисты "Геоинформационные системы" рассказали о создаваемом российско-белорусском космическом аппарате высокого разрешения, который предназначен для сбора космической информации о земной поверхности в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра, а также видеоинформации для решения государственных и коммерческих задач.

Сергей Румас ознакомился и с новыми образцами механизации сельского хозяйства, а в Институте физики ему изложили суть уникальных разработок, в числе которых есть и генератор воздушной плазменной струи для стерилизации и ускорения заживления ран. Был презентован главе правительства и терагерцовый спектрометрический комплекс для бесконтактного анализа продуктов питания и обнаружения фальсифицированной продукции, лекарственных препаратов, опасных веществ и оружия.

В настоящее время, уточняет агентство, в 111 организациях и аппарате академии наук страны работают более 15 тысяч человек. Общий объем работ, выполненных академическими центрами за истекший, составил свыше 320 млн долларов США.