Состояние Валентина Гафта: нарушение речи, плохо работает рука

Появилась расширенная информация о состоянии перенесшего инсульт Народного артиста РСФСР Валентина Иосифовича Гафта.

Ранее сообщалось, что актер частично парализован.

Журналисты KP.RU дозвонились до пасынка артиста, Михаила Левитина-младшего - с тем, чтобы проверить тревожные слухи. И как сообщил собеседник издания, после инсульта у Валентина Иосифовича действительно не очень хорошо работает правая рука, которую тот разрабатывает.

"Ситуация улучшается очень медленно. Его состояние остается тяжелым", - сообщил Михаил. Добавляя, что не очень разбирается, какой именно у актера был инсульт - геморрагический или ишемический. Знает лишь, что "какой-то тяжелый". Поэтому восстановление проходит так долго.

"Есть нарушение речи. - продолжил Михаил. - Но иногда он говорит. День на день не приходится. Ситуация постоянно меняется".

Сейчас Валентин Иосифович находится в уже не в больнице, а в реабилитационном центре. Где с ним работает, в том числе, логопед.

Перед этим супруга актера, актриса Ольга Остроумова заверила, что состояние Гафта "стабильное".