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05.09.2019 18:35
Рубрика: Происшествия

Участнику нескольких незаконных митингов присудили 4 года колонии

Текст: Иван Петров
Очередной приговор в отношении участника несанкционированных митингов в центре столицы вынес суд в четверг в Москве. Только если днем ранее были осуждены преимущественно те, кто оказывал сопротивление либо применял насилие в отношении полицейских или росгвардейцев, то сегодняшнему подсудимому вменили статью Уголовного кодекса РФ о "неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" (статья 212.1 УК РФ). На скамье подсудимых - Константин Котов, который приобрел небольшую известность после того, как отнес в СИЗО "Лефортово" передачи задержанным украинским морякам, обвиняемым в незаконном пересечении российской границы.
Фото: РИА Новости. Фото: РИА Новости.
Фото: РИА Новости.

В СКР сообщили, что Котов неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка проведения митинга" в течение предшествующих 180 суток. Как уточнили в СК, действия Котова носят умышленный характер, кроме того, он был задержан при попытке скрыться.

Фото: соцсети
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Накануне в ходе судебного заседания, которое длилось десять часов, было допрошено 11 свидетелей со стороны обвинения. Прокурор вызвал на допрос сотрудников полиции, которые обеспечивали безопасность в столице во время акции 14 июля у здания Мосгоризбиркома, где был задержан Котов в последний раз. Все свидетели подтвердили, что подсудимый активно вел себя на несогласованной акции, громко крича лозунги.

Гособвинитель днем ранее попросил приговорить Котова к четырем с половиной годам колонии общего режима. К слову, максимальное наказание по инкриминируемой ему статье - 5 лет лишения свободы.

Защита же попросила суд прекратить уголовное преследование, заявив, что в деле нет ни одного факта или показаний свидетелей обвинения, что Котов угрожал здоровью людей или их имуществу. Тогда как, по словам адвоката Марии Эйсмонт, согласно постановлению Конституционного суда, для того, чтобы осудить человека по этой статье, должен быть доказан не просто факт участия человека в несанкционированных акциях, а факт нанесения ущерба здоровью граждан или их имуществу.

В итоге Тверской суд Москвы признал Котова виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Суд вынес приговор еще одному участнику незаконной акции в Москве

Напомним, статья 212.1 введена в УК РФ в июле 2014 года и позже была негласно прозвана "дадинская" по фамилии первого осужденного. Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Ильдара Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. Дадин оспаривал эту статью УК в Конституционном суде, который предложил эту статью изменить, а дело Дадина пересмотреть. 22 февраля Верховный суд отменил приговор, постановив освободить Дадина из колонии. После этого уголовного дела звучали предложения декриминализировать ст. 212.1, но никакой поддержки у законодателей не нашли.

Происшествия Правосудие Суд Митинги и шествия
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