Украинский гранатомет оказался у террористов раньше, чем на вооружении ВСУ

Террористы из нигерийской исламистской группировки "Боко харам" (запрещена в РФ) получили новый украинский гранатомет УАГ-40 практически на год раньше, чем он оказался на вооружении ВСУ. Об этом рассказал глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на международной конференции по противодействию терроризму.

Гранатомет предназначался для вооруженных сил Нигерии, которые закупили это оружие, так как оно выпущено по стандартам НАТО и легко совместимо с другими видами западного вооружения, при этом на Украине покупать оружие легче, чем в странах Запада, где зачастую действуют ограничения на экспорт оружия.

По всей видимости, уже в 2016 году несколько гранатометов УАГ-40 оказались в руках террористов, об этом сообщал новостной оружейный портал armamentresearch.com. Боевики "Боко харам", скорее всего, захватили их в ходе боев с регулярной армией Нигерии.

40-миллиметровый украинский автоматический станковый гранатомет с ленточным питанием УАГ-40 начали выпускать в 2010 году на принадлежащем экс-президенту Украины Петру Порошенко киевском заводе "Ленинская кузня" (с марта 2017 года в рамках закона о декоммунизации предприятие переименовано в "Завод Кузня на Рыбальском"). Гранатомет был принят на вооружение ВСУ в 2017 году.