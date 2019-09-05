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05.09.2019 13:33
Рубрика: В мире

Украинский гранатомет оказался у террористов раньше, чем на вооружении ВСУ

Текст: Константин Волков

Террористы из нигерийской исламистской группировки "Боко харам" (запрещена в РФ) получили новый украинский гранатомет УАГ-40 практически на год раньше, чем он оказался на вооружении ВСУ. Об этом рассказал глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на международной конференции по противодействию терроризму.

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Гранатомет предназначался для вооруженных сил Нигерии, которые закупили это оружие, так как оно выпущено по стандартам НАТО и легко совместимо с другими видами западного вооружения, при этом на Украине покупать оружие легче, чем в странах Запада, где зачастую действуют ограничения на экспорт оружия.

По всей видимости, уже в 2016 году несколько гранатометов УАГ-40 оказались в руках террористов, об этом сообщал новостной оружейный портал armamentresearch.com. Боевики "Боко харам", скорее всего, захватили их в ходе боев с регулярной армией Нигерии.

40-миллиметровый украинский автоматический станковый гранатомет с ленточным питанием УАГ-40 начали выпускать в 2010 году на принадлежащем экс-президенту Украины Петру Порошенко киевском заводе "Ленинская кузня" (с марта 2017 года в рамках закона о декоммунизации предприятие переименовано в "Завод Кузня на Рыбальском"). Гранатомет был принят на вооружение ВСУ в 2017 году.

В мире экс-СССР Украина
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