Установлены правила представления информации о ДТП страховщику

Заполнять бумажное извещение о ДТП при оформлении аварии без вызова Госавтоинспекции, то есть по Европротоколу, больше не придется. Подписано постановление правительства, которое утвердило правила представления страховщику некорректируемой информации об аварии, а также требования к техническим средствам и самой этой информации.

Правда, несмотря на то что постановление правительства вступит в силу уже на следующей неделе, воспользоваться новой услугой можно будет только с 1 ноября. Да и то пока не всем, а тем, кто попал в аварию в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Эти регионы выбраны пилотными.

Итак, о чем идет речь. Сейчас, если столкнулись два автомобиля, оба водителя застрахованы по ОСАГО, нет пострадавших и нет ущерба третьим лицам, можно оформить ДТП по Европротоколу. То есть без вызова ГИБДД. Но для этого придется заполнить извещение о ДТП. Оно обычно прилагается к полису.

Применение суперсервиса позволит обойтись и без бумажной волокиты. То есть оформить аварию прямо на смартфоне или планшете.

Воспользоваться этим приложением смогут только те, кто зарегистрирован на портале госуслуг. Именно такая регистрация будет служить подтверждением подписи. Примечательно, что заполнять извещение будет только один из участников на своем смартфоне. Второму участнику потребуется только подписать это извещение.

Сделать это можно двумя способами. Можно самому на смартфоне того участника, который оформлял извещение, войти в свой аккаунт на госуслугах, чем удостоверить свою личность, и нажать кнопку "Подписать". Понятно, что такой способ вызывает некоторые опасения. Вдруг случайно на чужом смартфоне сохранятся ваши данные и ваш способ доступа к госуслугам?

Воспользоваться суперсервисом смогут только те, кто зарегистрирован на портале госуслуг. Эта регистрация будет служить подтверждением подписи

Второй вариант более безопасный. Необходимо дождаться, когда вам на почту придет это извещение, оно будет отправлено сразу после его подписания первым участником на ту почту, которая была указана вами при регистрации своего аккаунта. После получения извещения уже со своего устройства - будь то смартфон, планшет или компьютер - необходимо будет нажать на кнопку "согласен". Таким образом формальности будут соблюдены.

При этом оформить таким образом ДТП можно даже в том случае, если у участников аварии есть разногласия по ее обстоятельствам.

Предполагается, что когда этот суперсервис обкатают в двух столицах и их областях, воспользоваться им можно будет в любой точке страны, где есть интернет. Планируется, что это произойдет в конце 2020 года.

Стоит напомнить, что уже с 1 октября лимит по Европротоколу составит 400 тысяч рублей для всех регионов, а не только для нынешних четырех. Так что когда заработает суперсервис, автовладельцам не придется ломать голову, укладываются ли они в лимит или нет. Ведь даже при вызове ГИБДД более чем на 400 тысяч они рассчитывать не смогут.