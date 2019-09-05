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05.09.2019 13:00
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили идею Грефа об отмене экзаменов в школах

Текст: Татьяна Замахина

Предложение главы Сбербанка Германа Грефа об отмене школьных экзаменов вызвало неоднозначную реакцию среди депутатов Госдумы.

Своей инициативой "убить экзамены" Греф ранее поделился на пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме. Он пояснил, что такая проверка знаний лишает желания учиться и школьники впоследствии готовы работать только в условиях предстоящей оценки.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался в поддержку идеи.

- Не надо нервировать детей. Мы десять раз об этом говорили, вносили законопроекты в Госдуму, - заявил лидер компартии на пресс-конференции.

Его коллега по партии и фракции, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин высказался не столь однозначно. В беседе с RT он заявил, что "предложение Германа Грефа слишком красиво, чтобы быть реальным".

Он предупредил о возникновении проблем в случае реализации инициативы.

- Первая проблема будет заключаться в том, что значительная часть детей просто перестанет учиться. Потому что внутренних стимулов у них нет, а внешних не будет, - заявил депутат.

Кроме того, возникнет вопрос, как и по каким критериям поступать в вузы и средние специальные учебные заведения, добавил Смолин.

Он отметил, что простой отменой экзаменов детям не вернешь желание учиться.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Еще один зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) поддержал идею, пояснив, что сегодня учащихся готовят к экзаменам, а не к тому, чтобы быть личностью.

- Экзамены - это мучение, экзамены - это пытка, - сказал он в комментарии РИА Новости.

Взамен экзаменов депутат предложил "создать условия, при которых мы будем получать всю информацию о школьной и внешкольной работе ученика, смотреть, как он развивается как личность".

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