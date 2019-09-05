В Кремле не подтвердили планы телефонного разговора Путина с Зеленским

Президенты России и Украины пока не собираются обсуждать по телефону вопрос обмена удерживаемыми лицами.

"Пока в планах нет", - сказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Необходимые контакты осуществляются", - подчеркнул он.

Сегодня на пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что Москва и Киев подошли к финализации переговоров по обмену удерживаемыми лицами, и добавил, что обмен будет масштабным.

Российский президент в кулуарах ВЭФ побеседовал с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. "В ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - заявил Путин на встрече.