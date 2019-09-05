В России появится интернет-платформа для трансляций телеканалов

Депутаты Госдумы в июле этого года внесли на обсуждение проект закона о создании общероссийской системы интернет-трансляций в 2020 году. В него войдут основные телеканалы страны.

Осенью 2017 года ведущие телевизионные холдинги - ЗАО "Национальная Медиа Группа" (НМГ), АО "Первый канал", ФГУП "ВГТРК" и ООО "СТС Медиа" - решили создать единую инфраструктуру распространения ТВ-сигнала в интернет-среде. Эта платформа получила название "Витрина ТВ". За полтора года существования проекта через платформу получили распространение 22 эфирных канала (из которых 15 входят в 1-й и 2-й мультиплексы).

К платформе уже подключилось абсолютное большинство легальных ОТТ-площадок, занимающихся стримингом эфира, в том числе "Ростелеком", IVI, Megogo, НТВ-плюс, SPB TV, TV+ и "Смотрешка" - всего более 80 каналов. На текущий момент аудитория "Витрины ТВ" занимает 74% от всей аудитории ТВ-эфира.

В первый мультиплекс входит десять общероссийских телеканалов - Первый канал, "Россия-1", "Матч-ТВ", НТВ, Пятый канал, "Россия-К", "Россия-24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". В составе второго мультиплекса: "Рен-ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ". До конца года к платформе планируется подключить еще семь телеканалов, включая телеканалы холдинга "Газпроммедиа", что закроет 90% аудитории страны.

Данная платформа позволяет использовать дополнительные сервисы и сбор данных, решать проблему пиратского распространения нелицензионных версий телеканалов в сети Интернет, контролировать размещение рекламы. Основными задачами проекта являются контроль за распространением телеканалов, рекламой и данными в интернет-среде, борьба с пиратством и формирование единого информационного пространства, - сообщает сервис.

Акционерами "Витрины ТВ" с долей в 25% являются холдинги "НМГ", ВГТРК, "Первый канал". Сейчас к проекту также присоединилась еще одна крупнейшая российская медиакомпания страны - АО "Газпроммедиа". "Мне кажется, что идея единого плеера достаточно правильная, и, более того, мы точно, общаясь с представителями телевизионных каналов, возражений в отношении плеера не слышали. Все говорили, что это будет в интересах индустрии, - заявил журналистам замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. - Правда, есть некоторые замечания со стороны минюста, и есть серьезная критика идеи со стороны кабельных операторов и операторов связи".

Как сообщается в законопроекте, через оператора заинтересованные интернет-площадки смогут получать унифицированный контент, в который будет запрещено вносить какие-либо изменения. Сайты, распространяющие продукцию телеканалов в обход единого поставщика, будут блокироваться. По словам одного из авторов законопроекта, председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, необходимость законопроекта назрела давно, так как развитие современной цифровой инфраструктуры привело к увеличению доли потребления визуального контента посредством технологий онлайн-вещания.

Как указывается в пресс-релизе "Витрина ТВ", основной задачей внесенного в Госдуму пакета является создание единой технологической платформы для доставки телевизионного сигнала с использованием новейших российских сетевых технологий, что позволит существенно улучшить качество телевизионных трансляций. Кроме того, централизованное управление содержанием рекламных пауз позволит оградить граждан от противоправной рекламы и незаконных эфирных врезок.

Работать с единой платформой распространения ТВ-каналов в интернет-среде должны будут все 20 федеральных телеканалов, а любые цифровые площадки, которые захотят транслировать эфир каналов, будут обязаны использовать программное обеспечение, то есть производить вещание на платформе специализированного плеера.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, основой для формирования единого информационного пространства, охватывающего всю территорию страны, является социально-значимый пакет общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, а также телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории РФ.

Комитет указывает на необходимость сохранения единства информационного пространства в интернете, но ключевой проблемой, как считают парламентарии, в этой отрасли стало отсутствие механизма контроля над контентом телеканалов, распространяемых через сеть. Предложенный законопроект предлагает решить проблему путем создания единой системы легального распространения таких телеканалов в интернете.

По слова авторов законопроекта, документ направлен на пресечение нелицензионного распространения контента и рекламы в интернете. Он позволит, с одной стороны, побороть онлайн-пиратство, а с другой - позволит вещателям зарабатывать и иметь возможность создавать для зрителей качественный контент.

Оператора единой системы легального распространения в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов выберет Роскомнадзор. Система должна появиться к январю 2020 года.