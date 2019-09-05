Видео: байкер спас котенка от верной гибели

На этом видео, в отличие от большинства других, размещенных в проекте "Автопарк", ничего особенно не происходит: ни жуткой аварии, ни эффектных испытаний самодельного автодевайса, ни даже завалящего стихийного бедствия. Тем оно и ценно, видео, что ничего не произошло, что трагедии удалось избежать, что теплый рыжий клубок с хвостом, непонятно как оказавшийся на загородной автотрассе и трясшийся там от страха, был спасен, уцелел, выжил. И, возможно, обрел хозяина, защитника и друга.

Видео было снято вблизи бельгийского городка Монсе. Мчавшийся по трассе байкер чудом успел заметить замершего посреди дороги рыжего котенка. И не только изловчился объехать перепуганное животное, но и вернулся за ним, чтобы убрать с трассы, потому что сам котейка просто оцепенел от страха. Хоть и девять жизней котам отпущено, но даже с одной из них расставаться как-то не хочется.

Примечательно, что мотоциклист, снявший это видео, оказался не одинок в своем проявлении человечности. Еще один водитель, тоже успевший заметить котенка посреди дороги, остановился у обочины и кинулся спасать хвостатого. Мир стал чуть-чуть лучше после этого, не находите?