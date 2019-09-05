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05.09.2019 23:35
Рубрика: В мире

Киевский клинч

Виталий Кличко обещает дать бой за право остаться мэром
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(7957)
Кабинет министров Украины на последнем заседании согласовал представление Офиса президента Украины об увольнении Виталия Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации. То есть предоставил президенту Зеленскому возможность отправить Кличко в отставку. Кличко с министрами и президентом не согласился и обещал дать им бой "за права киевлян".

Кличко сегодня совмещает две должности: выборную - киевского городского головы, но при этом также руководит исполнительной властью украинской столицы. Еще 10 июля Зеленский при личной встрече поставил Кличко перед фактом, что скоро его должности, как чемпионские пояса, вновь будут разделены. В свою очередь глава президентского офиса Андрей Богдан начал информационную атаку на Кличко, и киевляне внезапно узнали о разрушающихся мостах и ржавеющих трубопроводах, а также о "строительной мафии", взявшей в плен мэра вместе со всем городским хозяйством.

Фото: AP Photo/Sergei Chuzavkov
Мэр Киева Кличко заявил о желании идти на второй срок

Высшей точки конфликт достиг, когда Богдан сообщил Национальному антикоррупционному бюро, что ему от имени Кличко предлагалась взятка в 20 миллионов долларов за оставление мэра в покое. После этой провокации Кличко обратился за защитой к заокеанским друзьям, в частности к адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, и, по слухам, нужную поддержку получил. На момент подписания номера Зеленский еще не обнародовал указ об увольнении Кличко и не назвал его преемника. Ранее основным претендентом на мэрство назывался бывший гендиректор телеканала "1+1", ныне депутат Верховной рады Александр Ткаченко - личность скандальная и крайне непопулярная даже в партии "Слуга народа". Также, больше как шутка, среди кандидатов значится Евгений Кошевой - "лысый из 95-го квартала", друг Зеленского, исполнявший роль Кличко в политических скетчах. Причем, если верить опросам, он, пусть и немного, но популярней того, кого пародировал, и намного популярней Ткаченко.

Без боя Кличко власть над Киевом не отдаст

Впрочем, многое указывает на то, что без боя Кличко власть над Киевом не отдаст. "Я буду бороться. Не за кресло, не за должность, а за права киевлян. Такого двоевластия нет нигде. Для чего нам выборы киевского городского головы, у которого не будет полномочий?" - заявил он на экстренной пресс-конференции. Различные "источники" и "инсайдеры" уже сообщают об идущей консолидации оппозиционных "команде Зе" политиков, бизнесменов, юристов и политтехнологов вокруг фигуры столичного градоначальника. Внезапно ему стал симпатизировать ряд телеканалов и сетевых СМИ. Команда Кличко не только готовится оспаривать его увольнение в судах, вплоть до конституционного, но и разворачивает штаб к досрочным выборам киевского головы. Таким образом, бой за Киев только начался, но в общественном сознании он уже приносит Зеленскому проблемы. Так, на фоне конфликта с Кличко, к которому так и не приклеился ярлык коррупционера, стали заметны властолюбие и волюнтаризм нового украинского президента.

Тем временем

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи ополченца Владимира Цемаха, выкраденного в июле сотрудниками СБУ с территории Донецкой народной республики. Украинские правоохранители назвали его "ценными свидетелем" в деле о гибели малайзийского "Боинга" и намеревались даже назначить виновным. Доказательная база, по их расчетам, должна была поразить "международных расследователей" больше, чем убийство "российского журналиста Бабченко": в смонтированном из интервью Цемаха от 2015 года ролике, известное ругательство из трех букв специалисты СБУ представили как слово "бук". Примечательно, что в рамках судебного заседания прокуроры признали, что никаких обвинений в рамках расследования катастрофы ему, после двух месяцев допросов, не предъявлено, и теперь ему инкриминируют только "сепаратизм".

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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