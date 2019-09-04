Украинское правительство одобрило увольнение Кличко

Виталий Кличко больше не будет фактически совмещать две должности, занимая выборный пост мэра Киева (руководителя городского совета) и одновременно назначаемую должность главы Киевской городской администрации. О том, что в кабмине согласовали просьбу об увольнении Кличко из КГА по ходатайству офиса президента Украины, сообщает портал Strana.ua.

Ранее "РГ" писала о том, что украинский глава Владимир Зеленский потребовал снять Кличко с должности столичного градоначальника. Юристы и ранее скептически относились к совмещению двух должностей, а эксперты отмечали конфликт между Кличко, которого считали ставленником прежнего главы государства Петра Порошенко, и новой президентской командой.

Хотя у Виталия Кличко в любом случае остаются мэрские полномочия, он с самого начала заявил, что не собирается оставлять КГА. А еще он называл окружение Зеленского "лживыми непрофессионалами".