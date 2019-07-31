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31.07.2019 05:20
Рубрика: В мире

Кличко назвал команду Зеленского лживыми непрофессионалами

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Стрингер/ РИА Новости Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Стрингер/ РИА Новости
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Стрингер/ РИА Новости

Киевский мэр Виталий Кличко опубликовал в своем Facebook обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Бывший боксер назвал команду нового лидера страны "лживыми непрофессионалами".

Данное заявление стало ответом на обвинение в адрес Кличко руководителя офиса главы государства Андрея Богдана в некомпетентности и потере контроля над положением дел в украинской столице. Также градоначальник потребовал объяснить заявления Богдана о взятках, которые назвал сплетнями.

Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить Кличко с поста градоначальника Киева. На должность мэра Киева Кличко привел экс-президент Петр Порошенко. Этот пост теперь займет сторонник новой власти. Не исключено, что городской администрацией Киева в будущем будет руководить нынешний директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко.

Между тем президент Зеленский проводит активную кадровую чистку на местах. Он уже уволил 15 глав администраций в регионах.

В мире экс-СССР Украина Виталий Кличко Политический кризис на Украине
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