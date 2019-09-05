Вышел трейлер российского мистического триллера "Девятая"

Угрюмая готика "Девятая", сулящая "необычное смешение жанров" - от психологического и мистического триллера до иронического комикса - обзавелась вторым трейлером. Выглядящим в целом завлекательно. Особенно если вам "зашел" "Гоголь".

"Конец XIX века. По всему Петербургу обнаруживают изуродованные трупы девушек, убитых явно в рамках неведомого ритуала. Следователю, полковнику Ростову, и его напарнице, выдающей себя за ясновидящую британку Оливии Рид, предстоит столкнуться с инфернальным злом", - нагнетает атмосферу синопсис.

Режиссер - Николай Хомерики ("Ледокол").

Продюсер - Александр Роднянский.

В ролях: Евгений Цыганов, Дэйзи Хэд, Мария Скуратова, Дмитрий Лысенков, Юрий Колокольников.

В кино - с 7 ноября.

Первый трейлер смотрите здесь.