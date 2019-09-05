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Вышел трейлер российского мистического триллера "Девятая"

Новости
    05.09.2019, 12:18
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Central Partnership Фото: youtube.com/ Central Partnership
Фото: youtube.com/ Central Partnership

Угрюмая готика "Девятая", сулящая "необычное смешение жанров" - от психологического и мистического триллера до иронического комикса - обзавелась вторым трейлером. Выглядящим в целом завлекательно. Особенно если вам "зашел" "Гоголь".

Фото: youtube.com/ Netflix
Трейлер: МакКонахи, Ривз, Динклейдж, Камбербэтч, Бри Ларсон и другие

"Конец XIX века. По всему Петербургу обнаруживают изуродованные трупы девушек, убитых явно в рамках неведомого ритуала. Следователю, полковнику Ростову, и его напарнице, выдающей себя за ясновидящую британку Оливии Рид, предстоит столкнуться с инфернальным злом", - нагнетает атмосферу синопсис.

Режиссер - Николай Хомерики ("Ледокол").

Продюсер - Александр Роднянский.

В ролях: Евгений Цыганов, Дэйзи Хэд, Мария Скуратова, Дмитрий Лысенков, Юрий Колокольников.

В кино - с 7 ноября.

Первый трейлер смотрите здесь.

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