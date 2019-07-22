Вышел трейлер готического хоррора c Евгений Цыгановым "Девятая"

Для тех, кто уже скучает по "Гоголю": на YouTube-канале студии Central Partnership опубликован мрачнейший трейлер российского готического хоррора "Девятая".

Лента Николая Хомерики ("Ледокол", "Сказка про темноту") расскажет о серии ритуальных убийств, накрывших Петербург времен царствования Николая II, и о той зловещей тайне, что за ними стоит. Как то - поползновение разверзнуть врата ада, например.

"Конец XIX века. По всему Петербургу обнаруживают изуродованные трупы девушек, убитых явно в рамках неведомого ритуала. Следователю, полковнику Ростову, и его напарнице, выдающей себя за ясновидящую британку, Оливии Рид предстоит столкнуться с инфернальным злом", - гласит официальный синопсис.

В ролях: Евгений Цыганов, Дэйзи Хэд ("Другой мир: Войны крови", "Молодой Морс"), Мария Скуратова ("Троцкий"), Дмитрий Лысенков ("Домашний арест"), Юрий Колокольников ("Игра престолов", "Телохранитель киллера"), Игорь Грабузов ("Мажор").

Сопродюсер - Александр Роднянский.

Бюджет - 450 000 000 рублей. Премьера - 7 ноября.