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Вышел трейлер готического хоррора c Евгений Цыгановым "Девятая"

Новости
    22.07.2019, 09:50
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Для тех, кто уже скучает по "Гоголю": на YouTube-канале студии Central Partnership опубликован мрачнейший трейлер российского готического хоррора "Девятая".

Лента Николая Хомерики ("Ледокол", "Сказка про темноту") расскажет о серии ритуальных убийств, накрывших Петербург времен царствования Николая II, и о той зловещей тайне, что за ними стоит. Как то - поползновение разверзнуть врата ада, например.

Фото: youtube.com/ HBO
Вышел трейлер третьего сезона "Мира Дикого Запада"

"Конец XIX века. По всему Петербургу обнаруживают изуродованные трупы девушек, убитых явно в рамках неведомого ритуала. Следователю, полковнику Ростову, и его напарнице, выдающей себя за ясновидящую британку, Оливии Рид предстоит столкнуться с инфернальным злом", - гласит официальный синопсис.

В ролях: Евгений Цыганов, Дэйзи Хэд ("Другой мир: Войны крови", "Молодой Морс"), Мария Скуратова ("Троцкий"), Дмитрий Лысенков ("Домашний арест"), Юрий Колокольников ("Игра престолов", "Телохранитель киллера"), Игорь Грабузов ("Мажор").

Сопродюсер - Александр Роднянский.

Бюджет - 450 000 000 рублей. Премьера - 7 ноября.

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