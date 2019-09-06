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06.09.2019 18:34
Рубрика: В мире

Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Текст: Диана Ковалева
Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: Victoria Jones / POOL / AFP Фото: Victoria Jones / POOL / AFP
Фото: Victoria Jones / POOL / AFP
Фото: AP Photo
Брат Бориса Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по Brexit

Законопроект вступит в силу, если его одобрит королева Великобритании. А это, в свою очередь, должно произойти, как ожидается, в понедельник, 9 сентября.

Джонсон заявил о возможности внеочередных выборов 15 октября

"Да, скорее всего, королевское одобрение будет получено в самом начале следующей недели", - цитирует агентство представителя правящей Консервативной партии.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что намерен во что бы то ни стало противодействовать переносу даты Brexit. Он настаивает, что Великобритания должна выйти из состава ЕС, как планировалось, 31 октября вне зависимости от того, удастся ли добиться заключения "сделки" с Брюсселем или нет.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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