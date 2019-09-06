Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Законопроект вступит в силу, если его одобрит королева Великобритании. А это, в свою очередь, должно произойти, как ожидается, в понедельник, 9 сентября.

"Да, скорее всего, королевское одобрение будет получено в самом начале следующей недели", - цитирует агентство представителя правящей Консервативной партии.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что намерен во что бы то ни стало противодействовать переносу даты Brexit. Он настаивает, что Великобритания должна выйти из состава ЕС, как планировалось, 31 октября вне зависимости от того, удастся ли добиться заключения "сделки" с Брюсселем или нет.