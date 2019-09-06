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06.09.2019 15:35
Рубрика: Происшествия

Делом о нападении на дом Эллы Памфиловой займется центральный аппарат СКР

Текст: Иван Егоров
Дело о разбойном нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой из полиции будет передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России. В Генпрокуратуру с инициативой о передаче уголовного дела в СКР обратился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

"Учитывая резонанс, занимаемую потерпевшей должность и сферу ее профессиональной деятельности, дальнейшим установлением всех обстоятельств совершенного преступления по поручению главы СК России займутся следователи Главного следственного управления", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Элла Памфилова участвует в конференции в Москве, несмотря на ночное нападение

По ее словам, все необходимые меры для установления обстоятельств нападения и причастных к нему лиц, будут приняты в предельно сжатые сроки. Для этого, по данным СК, будут привлечены оперативные силы МВД и ФСБ России.

"Следователи тщательно проверят и отработают каждую возможную версию совершенного преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью, а также установят его мотив и цель. Всем действиям причастных к преступлению лиц будет дана всесторонняя правовая оценка в соответствии с действующим уголовным законодательством", - сообщила Петренко.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что минувшей ночью около 01:30 неизвестный злоумышленник в маске проник через окно на террасу дома Памфиловой, расположенного в подмосковной Истре, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся.

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