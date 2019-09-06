Делом о нападении на дом Эллы Памфиловой займется центральный аппарат СКР

Дело о разбойном нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой из полиции будет передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России. В Генпрокуратуру с инициативой о передаче уголовного дела в СКР обратился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Учитывая резонанс, занимаемую потерпевшей должность и сферу ее профессиональной деятельности, дальнейшим установлением всех обстоятельств совершенного преступления по поручению главы СК России займутся следователи Главного следственного управления", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, все необходимые меры для установления обстоятельств нападения и причастных к нему лиц, будут приняты в предельно сжатые сроки. Для этого, по данным СК, будут привлечены оперативные силы МВД и ФСБ России.

"Следователи тщательно проверят и отработают каждую возможную версию совершенного преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью, а также установят его мотив и цель. Всем действиям причастных к преступлению лиц будет дана всесторонняя правовая оценка в соответствии с действующим уголовным законодательством", - сообщила Петренко.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что минувшей ночью около 01:30 неизвестный злоумышленник в маске проник через окно на террасу дома Памфиловой, расположенного в подмосковной Истре, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся.