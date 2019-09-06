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06.09.2019 12:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вломившийся в дом Эллы Памфиловой разбойник ударил ее электрошокером

Текст: Иван Петров
Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по статье "разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище" по факту нападения на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В главке МВД по Московской области рассказали, что в ночь с четверга на пятницу примерно в 01:30 ночи на пульт "02" поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов, расположенного в городском округе Истра. "В кратчайшие сроки прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник в маске проник через окно на террасу дома, после чего неоднократно ударил вышедшую ему навстречу хозяйку электрошокером. Затем преступник скрылся", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
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Было установлено, что потерпевшей от рук нападавшего оказалась председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"Следственным отделом ОМВД по городскому округу Истра Московской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению, розыску и задержанию лиц, причастных к совершению указанного преступления", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступникам грозит лишение свободы на срок от 7 до двенадцати лет.

Элла Памфилова участвует в конференции в Москве, несмотря на ночное нападение

Текст: Галина Мисливская
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова проводит мероприятия в соответствии с рабочим графиком, несмотря на нападение, которое произошло этой ночью.

В пятницу утром она приняла участие в открытии международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное изменение", выступила с приветственной речью, а также стала модератором первого заседания.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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По словам сотрудников пресс-службы Центризбиркома, позднее Памфилова выйдет к журналистам в соответствии с программой конференции.

А в субботу, 7 сентября, глава ЦИК планирует обратиться к членам избирательных комиссий с напутствием перед выборами. Элла Памфилова напомнит об основных задачах организаторов выборов в день голосования и мерах поддержки избиркомов на уровне ЦИК России, сообщает пресс-служба комиссии.

Напомним, ранее стало известно, что около 01.30 ночи неизвестный проник в дом главы ЦИК РФ и несколько раз ударил ее электрошокером. Об этом сообщает сайт МВД РФ.

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