Вломившийся в дом Эллы Памфиловой разбойник ударил ее электрошокером

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по статье "разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище" по факту нападения на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову.

В главке МВД по Московской области рассказали, что в ночь с четверга на пятницу примерно в 01:30 ночи на пульт "02" поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов, расположенного в городском округе Истра. "В кратчайшие сроки прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник в маске проник через окно на террасу дома, после чего неоднократно ударил вышедшую ему навстречу хозяйку электрошокером. Затем преступник скрылся", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Было установлено, что потерпевшей от рук нападавшего оказалась председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"Следственным отделом ОМВД по городскому округу Истра Московской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению, розыску и задержанию лиц, причастных к совершению указанного преступления", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступникам грозит лишение свободы на срок от 7 до двенадцати лет.