Элла Памфилова участвует в конференции в Москве, несмотря на ночное нападение

В пятницу утром она приняла участие в открытии международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное изменение", выступила с приветственной речью, а также стала модератором первого заседания.

По словам сотрудников пресс-службы Центризбиркома, позднее Памфилова выйдет к журналистам в соответствии с программой конференции.

А в субботу, 7 сентября, глава ЦИК планирует обратиться к членам избирательных комиссий с напутствием перед выборами. Элла Памфилова напомнит об основных задачах организаторов выборов в день голосования и мерах поддержки избиркомов на уровне ЦИК России, сообщает пресс-служба комиссии.

Напомним, ранее стало известно, что около 01.30 ночи неизвестный проник в дом главы ЦИК РФ и несколько раз ударил ее электрошокером. Об этом сообщает сайт МВД РФ.