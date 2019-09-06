Китайцы и Volkswagen запустили продажи доступного кроссовера Jetta

На китайском рынке стартовали продажи кроссовера под брендом Jetta, который был создан Volkswagen в кооперации с FAW. Здесь нет никаких чудес, и Jetta VS5 - практически близнец европейских Skoda Karoq и Seat Ateca, но немного проще в материалах отделки и оснащении, поэтому и дешевле. Значительно дешевле.

Внешность Jetta VS5 нельзя назвать тривиальной и скучной - чувствуется, что дизайнеры поработали над самобытностью автомобиля. Да, разумеется, что при взгляде в профиль и при пристальном рассмотрении "кормы" европейские корни прослеживаются, но разве это плохо? Салон скроен по принципу китайской простоты, которая непременно, по мнению жителей Поднебесной, станет не такой скучной, если добавить хромированных и глянцевых элементов. Причём не всегда к месту.

Приборка у Jetta VS5 аналоговая, цифровой нет даже в самых богатых вариантах оснащения. Материалы отделки даже на фото выглядят недорого и на интуитивном уровне дают понять, что стоит быть готовым к покупке чехлов. Как пишут китайские СМИ, пластик в салоне достаточно жёсткий. Зато для модели доступны адаптивный круиз-контроль, климат-система, сиденья с электроприводом регулировок, мультимедиа с большим тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Для тех, кого интересуют габариты: длина Jetta VS5 составляет 4 419 мм, ширина - 1 841 мм, высота - 1 616 мм. Колёсная база - 2 630 мм. Последний параметр идентичен Skoda Karoq и Seat Ateca. Вот для сравнения размеры чешского SUV: 4 382 х 1 841 х 1 605 мм.

Jetta VS5 имеет привод на переднюю ось и единственный 150-сильный турбомотор 1.4 TSI, которому положен безальтернативный 6-ступенчатый "автомат" Aisin.

Цена на новинку начинается от 84 800 юаней (порядка 784 000 рублей). Skoda Karoq, к примеру, в Китае можно купить минимум за 139 900 юаней (1,29 миллиона рублей), то есть разница весьма ощутимая, и это даёт право предположить, что VS5 своего клиента найдёт.

Фото: www.autohome.com.cn